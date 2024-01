Lamborghini prepara il successore della Huracan, e potrebbe arrivare già quest’anno

A quanto pare ci sono buone notizie per chi sta attendendo il successore della Lamborghini Huracan. Pare infatti che la nuova auto sarà svelata già nei prossimi mesi e debutterà sul mercato questo stesso anno. Tra le indiscrezioni, la più interessante è quella relativa a un motore “su misura”. Il veicolo infatti dovrebbe abbandonare l’attuale V10 da 5,2 litri e opterà per un propulsore elettrificato V8 ibrido.

Una proposta personalizzata

Secondo indiscrezioni sul successore della Huracan Lamborghini presenterà un V8 altamente personalizzato. La casa automobilistica potrebbe modificare questo motore per consentirgli di raggiungere regimi più alti, anche se gli scettici suggeriscono che sarà comunque distante dal V10 o il V12 aspirato da 6,5 ​​litri della Revuelto. Ad ogni buon conto, di recente è stato ripreso dagli insider un prototipo pesantemente camuffato con motore centrale molto simile al V8. Benche non si conoscano le specifiche, si suppone che potrebbe essere sviluppato internamente anziché semplicemente ricavato da un prodotto preesistente del Gruppo Volkswagen.

Per questo modello, Lamborghini potrebbe optare per gli stessi motori elettrici a flusso assiale forniti dal fornitore britannico Yasa. Già il già citato Revuelto presenta tre di questi motori, quindi è probabile che anche questa versione più economica possa optare per questa soluzione. Anche per la batteria si ipotizza quella da da 3,8 kWh simile alla proposta di Revuelto. Ma non è tutto; Lamborghini ha recentemente rivelato che sta sviluppando un sistema in grado di regolare al volo la convergenza di un veicolo e c’è la possibilità che questo sistema possa debuttare sul successore della Huracan.

Nuova Lamborghini, cosa sappiamo del design?

Mentre i puristi ancora storcono il naso per la versione speciale e rivisitata della Lamborghini Countach, la casa automobilistica sta lavorando sodo per portare a termine il lavoro sul successore della Huracan. Per quanto riguarda il design, la nuova vettura trarrà ispirazione dalla Revuelto con un vano motore esposto in modo simile. Per quanto riguarda il paraurti posteriore si opterà per un’estetica minimalista in modo da offrire una visuale libera degli pneumatici posteriori. Per la parte anteriore invece, via le luci di marcia a forma di Y per lasciare posto a quelle esagonali più sottili. Come detto, la presentazione dovrebbe avere luogo nei prossimi mesi. Se così sarà, allora il modello potrebbe arrivare sul mercato già alla fine di questo 2024 appena iniziato.