Il mercato delle sportive crolla. Chi si salva? Ovviamente lei, la 911

La Porsche 911 conquista il 58% del mercato europeo delle sportive nel primo semestre 2026. Cresce mentre il segmento cala del 10%.
Ippolito Viscontidi
Pubblicato
Porsche 911 2026

Sessant’anni e non sentirli. La Porsche 911 è ancora lì, in cima alle classifiche europee delle sportive, con la stessa ostinazione con cui si è sempre rifiutata di diventare qualcos’altro.

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I numeri del primo semestre 2026 lo dicono in modo spietato: 13.182 unità immatricolate in Europa, in crescita dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. In un segmento che invece ha perso il 10%, fermandosi a 22.649 unità totali, la 911 non solo tiene, ma avanza. Il risultato? Una quota del 58% sull’intero segmento delle sportive del continente. Quasi sei coupé su dieci vendute in Europa portano lo stemma di Stoccarda.

Porsche 911 2026

Le auto sportive sono per definizione una nicchia dati i prezzi alti, la praticità quasi nulla e il pubblico selezionato. La pressione dei SUV coupé, che hanno cannibalizzato l’estetica della categoria senza rinunciare alla versatilità, non aiuta.

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Tra gennaio e giugno, le vendite di sportive sono calate in 18 dei 34 mercati analizzati da Dataforce. La Germania, primo mercato europeo, ha ceduto il 12% a 8.612 unità. Il Regno Unito segue a 3.541, giù del 9%. L’Italia è terza con 2.368 unità e un calo più contenuto, del 2%. Unici mercati in controtendenza: Polonia, Ungheria e Bulgaria, quest’ultima addirittura a +56%, ma su volumi che non spostano gli equilibri generali.

In questo contesto, la 911 cresce e lo fa senza stravolgere sé stessa, che è esattamente il motivo per cui esiste ancora dopo otto generazioni. Non è la sportiva più veloce, né la più esclusiva, non è la più economica, ma è l’unica che riesce a essere contemporaneamente icona e prodotto di massa per il segmento premium, riferimento culturale e oggetto del desiderio.

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Sul fronte delle motorizzazioni, il dato più interessante arriva dal mild hybrid: 7.437 unità nel semestre, in crescita del 37% anno su anno. Un segnale di transizione che, però, non riesce ancora a compensare il calo del 24% delle versioni tradizionali a benzina, che continuano a rappresentare il 55% dell’intero segmento.

Porsche 911 2026

La nona generazione della 911 è in arrivo e si preannuncia come un’altra evoluzione nel segno della continuità. Cambierà tutto il necessario per restare esattamente quella che è sempre stata.

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