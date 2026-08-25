Il mercato delle sportive crolla. Chi si salva? Ovviamente lei, la 911

Sessant’anni e non sentirli. La Porsche 911 è ancora lì, in cima alle classifiche europee delle sportive, con la stessa ostinazione con cui si è sempre rifiutata di diventare qualcos’altro.

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I numeri del primo semestre 2026 lo dicono in modo spietato: 13.182 unità immatricolate in Europa, in crescita dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. In un segmento che invece ha perso il 10%, fermandosi a 22.649 unità totali, la 911 non solo tiene, ma avanza. Il risultato? Una quota del 58% sull’intero segmento delle sportive del continente. Quasi sei coupé su dieci vendute in Europa portano lo stemma di Stoccarda.

Le auto sportive sono per definizione una nicchia dati i prezzi alti, la praticità quasi nulla e il pubblico selezionato. La pressione dei SUV coupé, che hanno cannibalizzato l’estetica della categoria senza rinunciare alla versatilità, non aiuta.

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Tra gennaio e giugno, le vendite di sportive sono calate in 18 dei 34 mercati analizzati da Dataforce. La Germania, primo mercato europeo, ha ceduto il 12% a 8.612 unità. Il Regno Unito segue a 3.541, giù del 9%. L’Italia è terza con 2.368 unità e un calo più contenuto, del 2%. Unici mercati in controtendenza: Polonia, Ungheria e Bulgaria, quest’ultima addirittura a +56%, ma su volumi che non spostano gli equilibri generali.

In questo contesto, la 911 cresce e lo fa senza stravolgere sé stessa, che è esattamente il motivo per cui esiste ancora dopo otto generazioni. Non è la sportiva più veloce, né la più esclusiva, non è la più economica, ma è l’unica che riesce a essere contemporaneamente icona e prodotto di massa per il segmento premium, riferimento culturale e oggetto del desiderio.

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Sul fronte delle motorizzazioni, il dato più interessante arriva dal mild hybrid: 7.437 unità nel semestre, in crescita del 37% anno su anno. Un segnale di transizione che, però, non riesce ancora a compensare il calo del 24% delle versioni tradizionali a benzina, che continuano a rappresentare il 55% dell’intero segmento.

La nona generazione della 911 è in arrivo e si preannuncia come un’altra evoluzione nel segno della continuità. Cambierà tutto il necessario per restare esattamente quella che è sempre stata.