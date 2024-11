Toyota Supra 2026, ripensamento sull’elettrico puro: ci sarà un potente 4 cilindri

Con la Supra “Final Edition”, Toyota si prepara a chiudere un importante capitolo della sua iconica sportiva. La quinta generazione, lanciata cinque anni fa, infatti, è destinata a concludersi, ma i fan possono stare tranquilli. Pare che il successore sia già in fase di sviluppo.

Secondo indiscrezioni, la prossima Supra sarà dotata di un motore turbocompresso a quattro cilindri da 2,0 litri, probabilmente abbinato a un avanzato sistema ibrido, confermando l’impegno di Toyota nella strategia “multi-pathway”. Si punta, dunque, su una combinazione di propulsori tradizionali, ibridi ed elettrici. Non troppa fretta con gli elettrici puri, specie tra le sportive della Casa giapponese.

Inizialmente si pensava che la sesta generazione sarebbe stata completamente elettrica, ma Toyota sembra voler mantenere un approccio più flessibile. Report recenti indicano che il nuovo propulsore sarà interamente progettato in-house, eliminando ogni dipendenza da componenti BMW. Questo motore da 2,0 litri, annunciato nel maggio 2024, sarà probabilmente il cuore non solo della Supra, ma anche della futura Toyota Celica di ottava generazione.

Nella sua configurazione standard, il nuovo motore dovrebbe erogare 400 CV e 500 Nm di coppia. Con l’aggiunta del sistema ibrido, si ipotizza che la potenza potrebbe superare i 435 CV, per prestazioni superiori rispetto all’attuale sei cilindri turbo della A90, sebbene con un impatto sonoro certamente meno coinvolgente.

Il nuovo propulsore è stato progettato per essere compatibile sia con l’elettrificazione sia con carburanti a zero emissioni, garantendo flessibilità per le nuove normative e le più recenti richieste “green” dal mercato. Una variante da corsa di questo motore potrebbe raggiungere i 600 CV, sottolineando il potenziale motorsport del modello. Per quanto riguarda la trasmissione, si parla di un cambio automatico a otto o dieci velocità, con un’opzione manuale simulata in fase di sperimentazione.

Toyota avrà il controllo totale sul design e sulla messa a punto della nuova Supra, con un look evoluto che promette linee più affilate, proporzioni aggressive e una presenza ancora più dinamica. Secondo le stime, la sesta generazione della Supra potrebbe debuttare nel 2027, ma non è escluso un esordio anticipato al 2026, per colmare il vuoto lasciato dalla fine della produzione della A90 nel 2025.