Il software rivoluzionario che aumenta la longevità delle batterie al litio metallico

Le batterie al litio metallico sono per molti aspetti la soluzione per il futuro. Hanno come vantaggio quello di consentire una ricarica estremamente rapida e permettono una densità maggiore rispetto a ogni altra tipologia di batteria. Ma c’è un problema: le prestazioni si degradano troppo velocemente. La soluzione sembra arrivare da un software, definito rivoluzionario, sviluppato dal NIMS (l’Istituto nazionale giapponese per la scienza dei materiali) e dalla società SoftBank Corporation.

Come un software può allungare la vita delle batterie

Il software su cui stanno lavorando NIMS e SoftBank si basa su modelli matematici che riescono a prevede la durata e i cicli di vita delle batterie. Il tutto analizzando una serie di informazioni provenienti proprio dalle stesse batterie. Inoltre il software utilizza metodi di autoapprendimento così da perfezionarsi e risultare sempre più accurato con il passare del tempo. Le informazioni che il software analizza ci sono quelle legata alla tensione, al comportamento delle singole celle (durante il rilascio e la ricezione di energia) e agli sbalzi di corrente così come quelle specifiche della ricarica (frequenza, velocità, percentuali raggiunte dalla batteria, eccetera).

Per poter arrivare ad avere il controllo dei processi di analisi il team congiunto di ingegnerie tecnici di NIMS e SoftBank ha prodotto una serie di celle al litio metallico con una densità di 300 Wh/kg. Queste celle sono state costruite utilizzando un anodo al litio metallico e un catodo particolarmente ricco di nichel.

Dai primi risultati emersi dalle ricerche condotto in laboratorio il software si è rivelato molto accurato. La capacità del software è stata molto interessante nel diagnosticare le perdite di prestazione che si verificano a ogni ciclo di carica e scarica.

Il prossimo step è quello di migliorare ulteriormente la capacità diagnostica del software e, utilizzando le informazioni provenienti dai computer, capire quali pratiche adottare per preservare la salute delle batterie così al litio metallico così da ridurne il degrado e, di conseguenze, aumentarne la longevità.