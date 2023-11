Lucid Gravity: il nuovo SUV elettrico è stato svelato

Lucid Motors, che sta attraversando gravi difficoltà finanziarie, non abbandona i piani per introdurre sul mercato un secondo modello elettrico: dovrebbe trattarsi del crossover elettrico a sette posti Lucid Gravity che è stato svelato al Salone di Los Angeles. Questo modello non solo sarà basato su una piattaforma da 900 volt, ma offrirà anche un’aerodinamica ai vertici della categoria.

Lucid Gravity: ecco il nuovo SUV elettrico da 700 km di autonomia

Il design esterno di Lucid Gravity incorpora elementi dell’Air, come l’elemento di illuminazione anteriore. Secondo la casa automobilistica, le porte hanno un’ampia apertura mentre il pavimento del bagagliaio è basso per facilitare le operazioni di carico. La sua lunghezza raggiunge i 5,03 metri, la sua altezza 1,65 metri e la sua larghezza 2 metri.

Tecnicamente, Lucid Gravity si basa su una nuova piattaforma e ottiene un ulteriore sviluppo della trasmissione elettrica dall’Air. Il CEO di Lucid, Peter Rawlinson, non resiste a una frecciatina: “La nostra batteria è poco più della metà di una di quelle usate dai nostri concorrenti.” E Rawlinson ha continuato: “Il Gravity porterà i nostri clienti più lontano con meno batterie e quindi meno energia preziosa. Il suo pacco batterie più piccolo, più leggero e ad alta tecnologia significa meno metalli e minerali preziosi, meno energia di ricarica, meno consumo energetico, meno sforzo sulla rete elettrica e un veicolo più leggero e dinamico.”

Lucid Gravity dovrebbe offrire un’autonomia di oltre 700 chilometri, beneficiando anche di una notevole aerodinamica: il Gravity ha un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,24. La trazione elettrica a doppio motore eroga fino a 800 CV e la Gravity accelera fino a 100 km/h in circa 3,5 secondi. Ma la velocità di ricarica del Gravity è ancora più impressionante, con Lucid che utilizza anche un’architettura da 900 volt per questo. Idealmente, è possibile aggiungere 320 chilometri in 15 minuti con un caricabatterie DC da 350 kW.

Lucid ha affermato che la Gravity accelererà da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi, offrendo allo stesso tempo un carico utile di 680 kg e 2,7 tonnellate di capacità di traino nell’assetto superiore. All’interno, l’accento è posto su materiali di alta qualità e un ambiente nobile, per cui Lucid Gravity può creare determinate atmosfere e far sentire i passeggeri come se fossero, ad esempio, a Lake Tahoe. Davanti al conducente è installato un display leggermente curvo da 34 pollici con tecnologia OLED. C’è anche un touchscreen centrale nella console centrale. Il Gravity sarà lanciato negli Stati Uniti il ​​prossimo anno e costerà meno di 80.000 dollari. L’inizio della produzione è previsto per la fine del 2024 nello stabilimento della casa automobilistica a Casa Grande, in Arizona.

Lucid Gravity è un veicolo chiave per Lucid, che è stato molto apprezzato dai concorrenti sia per la gamma di modelli che per le prestazioni, ma le vendite della sua prima vettura, l’Air, sono state scarse. Il nuovo modello avrà un mercato potenziale più ampio rispetto all’Air, poiché i crossover sono molto più popolari delle berline in tutto il mondo.