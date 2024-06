Littlefuse TTape, il nastro adesivo che evita il surriscaldamento

Le batterie sono uno dei componenti più importanti delle auto elettriche, sia in termini di autonomia che di comfort (legato ai tempi di ricarica) che di sicurezza. Su quest’ultimo fronte è interessante conoscere la tecnologia TTape sviluppata da Littlefuse per prevenire il rischio di guasti e incendi da anomali surriscaldamenti. Nonostante episodi di questo tipo non siano comuni (le batterie delle auto elettriche durano più del previsto) è però utile (anche in termini di efficienza) monitorare le variazioni di temperatura all’interno della batteria. Ed è quello di cui si occupa il Littlefuse TTape.

Il nastro adesivo Littlefuse TTape

Il Littlefuse TTape propriamente è un dispositivo di monitoraggio distribuito della temperatura. È composto da una striscia adesiva flessibile sulla quale sono presenti sensori che rilevano, con grande precisione, le temperature delle singole celle. In questo modo si possono individuare i segnali di instabilità termica, anche quelli più piccoli, in tempo reale andando a perseguire un duplice obiettivo. Da una parte la sicurezza delle auto e dei suoi passeggeri, ma dall’altro anche la salute e la longevità delle batterie stesse.

Parliamo di un dispositivo che ha uno spessore inferiore ai 500 µm. Le dimensioni così ridotte permettono di utilizzare il Littlefuse TTape sia sulle batterie cilindriche che su quelle a sacchetto o quelle prismatiche. Inoltre, come dichiarato dall’azienda produttrice, il Littlefuse TTape è utilizzabile non solo per le batterie delle auto elettriche, ma anche per quelle delle auto ibride.

I sensori presenti sul Littlefuse TTape sono realizzati con un particolare materiale polimerico sensibile al calore. Vengono tarati su uno specifico valore che, se viene superato, si attiva un segnale d’allarme che viene inviato a una centralina. I sensori presenti sul nastro adesivo Littlefuse TTape sono posti a 1 cm di distanza circa l’uno dall’altro, ma è possibile prevedere una costruzione personalizzata alle esigenze dei vari clienti che potrebbero richiedere lo sviluppo di soluzioni specifiche.

Il Littlefuse TTape è particolarmente intelligente. È sviluppato in maniera tale che il segnale di allarme viene inviato solamente se il superamento della soglia di sicurezza della temperatura dura più di un secondo. In questo modo si evitano i falsi allarmi ma si riesce a intervenire tempestivamente evitando che le celle subiscano danni. Infatti una volta superato il valore preimpostato (per i sensori Littlefuse TTape è di 58°C in quanto le batterie agli ioni di litio delle auto elettriche funzionano al meglio al di sotto dei 60°C) il dispositivo invia un segnale che richiede lo spegnimento dell’intera batteria o anche della singola cella.