Renault Twingo: la city car da 20.000 euro sarà sviluppata in Cina

La nuova Renault Twingo è in lavorazione e, secondo quanto riportato da Automotive News, la city car elettrica da 20.000 euro sarà progettata in Cina. “Lo sviluppo della vettura sarà effettuato con un partner cinese per accelerare i tempi e ridurre i costi”, ha dichiarato un portavoce della casa automobilistica di Boulogne-Billancourt. Nonostante ciò, la collaborazione con il partner cinese terminerà quando lo sviluppo dell’auto sarà completo, con la produzione del modello che avverrà in Europa, probabilmente in Slovenia.

Renault Twingo sarà sviluppata in Cina e prodotta in Europa

La casa automobilistica francese e Volkswagen erano in trattativa per realizzare un’auto elettrica a prezzo accessibile. Tuttavia, la scorsa settimana è stato annunciato che la collaborazione non sarebbe avvenuta, siccome Volkswagen ha deciso di proseguire autonomamente con questo progetto. Questa “separazione” ha portato l’azienda francese a trovare un altro partner, questa volta nella Terra del Dragone, per ridurre i costi del progetto.

Tuttavia, il motivo di portare lo sviluppo in Cina non sarebbe soltanto economico. Secondo l’azienda, gli ingegneri cinesi sarebbero più preparati sull’elettrico rispetto a quelli europei. Inoltre, Renault collaborerà anche con Geely per la realizzazione di motori termici, nonché sistemi ibridi, che porterà alla nascita di una joint venture chiamata Horse Powertrain Limited. Questa notizia potrebbe far pensare che la nuova Twingo sarà proposta sul mercato non esclusivamente in versione elettrica. Tuttavia, non ci sono ancora conferme a riguardo.

L’obiettivo della joint venture è quello di produrre 5 milioni di propulsori all’anno in 17 stabilimenti sparsi in tutto il mondo, per un fatturato annuo di 15 miliardi di euro. In questo modo sia le future auto di Renault che di Geely monteranno propulsori della Horse Powertrain Limited. Vedremo quali altre novità arriveranno in merito nelle prossime settimane. La strategia della casa automobilistica francese però è chiara: combattere la concorrenza in Europa dei brand del Gruppo Stellantis.