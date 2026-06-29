L’industria auto tedesca affonda mentre la Spagna punta sulla Cina per prenderne il posto

La crisi dell’industria auto tedesca apre nuove opportunità per la Spagna, sempre più al centro degli investimenti dei costruttori cinesi.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
29 Giugno 2026
germania parlamento

L’industria automobilistica europea attraversa una fase di trasformazione profonda, accelerata dall’aumento dei prezzi delle vetture, dalla perdita di potere d’acquisto, dalle normative sulla transizione elettrica e dall’ingresso sempre più strutturato dei costruttori cinesi nel mercato continentale. A pagare il prezzo più alto è il modello tedesco, per decenni considerato il pilastro industriale del settore, oggi messo sotto pressione da costi produttivi elevati, prezzi dell’energia elevati, burocrazia e una domanda globale che non premia più automaticamente il prodotto europeo.

Advertisement

La crisi dell’auto tedesca apre una grande occasione per la Spagna grazie alla Cina

fabbrica ev spagna

Per anni Volkswagen, BMW e Mercedes hanno trovato nel mercato cinese una fonte di crescita apparentemente inesauribile, ma quella fase ormai si è chiusa. I consumatori cinesi scelgono con frequenza crescente marchi locali e auto elettrificate sviluppate secondo esigenze e gusti interni. La Cina ha costruito nel frattempo un ecosistema completo fatto di batterie, software, filiere produttive e capacità industriale che in alcuni ambiti costringe l’Europa a inseguire. Con una capacità produttiva che eccede largamente la domanda interna, i gruppi cinesi hanno bisogno di esportare e guardano a Europa e America Latina come sbocchi fondamentali.

In questo scenario la Spagna sta emergendo come possibile snodo della nuova geografia industriale europea. Le operazioni di Chery a Barcellona, l’ipotesi dell’arrivo di SAIC in Galizia, la presenza di Geely nell’ecosistema legato a Ford ad Almussafes e il rilancio di Santana Motors a Linares indicano un interesse crescente da parte dei costruttori cinesi non solo a vendere in Europa, ma a produrre direttamente nel continente, aggirando barriere commerciali e abbattendo i costi logistici.

Advertisement
cina export

La possibilità che la Spagna raccolga parte dell’eredità industriale tedesca è tuttavia più complessa di quanto appaia. Il Paese può attrarre investimenti, mantenere attive le fabbriche e guadagnare peso produttivo, ma rischia di restare un polo di assemblaggio dipendente da strategie decise altrove. Il vero salto richiederebbe lo sviluppo di ricerca, progettazione, componentistica avanzata e competenze radicate nel territorio. Con i costruttori europei storici questo percorso si è realizzato in parte nel corso dei decenni, mentre con i gruppi cinesi il trasferimento di valore industriale resta ancora tutto da verificare.

LinkedInTelegramWhatsApp