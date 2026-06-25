Lamborghini presenta l’Urus che nessuno si aspettava

Lamborghini ha fatto un passo importante e ha messo le cose in chiaro nell’attuale famiglia Urus, dove a breve, praticamente, non sopravviverà nessuno. S, Performante e SE vengono mandati in pensione in un colpo solo, sostituiti da un unico modello che riassume tutto e che sarà, inevitabilmente, un ibrido plug-in. La logica è la stessa che ha già trasformato Revuelto e Temerario. Sant’Agata Bolognese ha scelto la parziale elettrificazione come direzione unica, e l’Urus non fa eccezione.

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L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del marchio, con un teaser avvolto nell’ombra che lascia intravedere il posteriore della nuova generazione. Basta quello per capire che il design fa un passo avanti rispetto agli attuali SUV Lamborghini: linee più moderne, gruppi ottici rivisti, luci diurne a LED simili alla SE, prese d’aria generose a sottolineare che di SUV da salotto non si tratta, spoiler a coda d’anatra. Qualcosa si muoverà anche negli interni, anche se i dettagli restano per ora riservati.

Sotto il cofano, il motore V8 biturbo da 4,0 litri non sembra destinato a sparire. Sarebbe difficile immaginarlo messo da parte. Nell’attuale Urus SE, abbinato al sistema ibrido plug-in, eroga 789 CV e 950 Nm di coppia, numeri già sensibilmente superiori ai 657 CV e 850 Nm delle versioni S e Performante. La nuova Urus, uffiosamente circolante sotto il nome di Urus SE Performante, potrebbe dunque fare ancora meglio. I dati precisi non sono ancora noti.

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Non bisognerà aspettare a lungo. Lamborghini ha fissato la data di debutto ufficiale al 1° luglio 2026, con presentazione in streaming online. Un appuntamento che chiuderà definitivamente il ciclo dell’Urus così come lo abbiamo conosciuto e aprirà il capitolo di un SUV che dovrà essere, allo stesso tempo, più potente, più efficiente e più convincente di qualsiasi versione precedente. Tre obiettivi che non sempre vanno d’accordo, ma Lamborghini scommette che questa volta andrà nuovamente bene.