BYD Dolphin G DM-i, oltre 1.000 km di autonomia a meno di 25.000 euro

Sabato 27 e domenica 28 giugno le concessionarie BYD aprono i battenti per presentare la Dolphin G DM-i, la plug-in hybrid che la casa cinese ha costruito pensando ai gusti europei. Due giorni di porte aperte, test drive inclusi, con tanto di offerte lancio sul tavolo. BYD mette in campo un debutto molto attraente.

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La Dolphin G DM-i misura 4,16 m di lunghezza, 1,82 m di larghezza e 1,57 m di altezza, con un passo di 2,16 m. Sotto al cofano lavora il sistema Super Hybrid, ovvero un motore 1.5 aspirato a quattro cilindri da 95 CV abbinato a due motori elettrici, uno per la trazione da 163 CV e uno con funzione di generatore. La potenza si attesta a 176 CV nella versione base, 212 CV in quella superiore. Architettura pulita, pensata per l’efficienza prima che per l’emozione.

Due le taglie di batteria disponibili. La versione da 7,42 kWh garantisce 40 km in elettrico secondo ciclo WLTP, quella da 18,3 kWh sale a 105 km. L’autonomia combinata elettrico più benzina arriva fino a 1.040 km.

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I prezzi partono da 23.990 euro per la versione Active e salgono fino a 30.790 euro per la top di gamma. In occasione del lancio, la Active scende a 23.640 euro, oppure a 22.640 euro con finanziamento CA Auto Bank. Chi sceglie il piano finanziario troverà un anticipo di 7.300 euro, 35 rate mensili da 109 euro e un valore di riscatto finale di 14.989 euro. TAN fisso al 7,20%, TAEG al 9,70%, importo totale del credito 15.340 euro, interessi totali 2.678 euro. Superati i 30.000 km in caso di restituzione, scatta un costo aggiuntivo di 0,25 euro per chilometro.

BYD arriva sul mercato italiano con numeri importanti e difficili da ignorare: una plug-in con oltre 1.000 km di autonomia combinata a meno di 25.000 euro è una proposta che costringe i concorrenti a fare i conti. Il weekend di porte aperte è l’occasione per vedere se la Dolphin G DM-i convince anche dal vivo.