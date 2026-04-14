L’ibrido cinese che consuma quasi niente: il sistema i-HEV di Geely

Geely ha deciso di stupire tutti con la sua nuova tecnologia applicata al motore termico, lanciando il sistema i-HEV Intelligent Hybrid e dichiarando guerra aperta a un dominio che durava, quasi indisturbato, dal lontano 1997. Non è solo una questione di marketing, ma di numeri che potrebbero far venire il mal di testa ai vertici Toyota.

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Parliamo di 2,22 litri per 100 chilometri. Un consumo di carburante da record del mondo certificato dal Guinness che trasforma la benzina in un semplice contorno, quasi solo un profumo, per una vettura Geely che sembra aver imparato a vivere d’aria e algoritmi.

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Mentre i produttori nipponici si cullano su un’architettura ormai consolidata, Geely ci schiaffa in faccia una piattaforma che non è solo metallo e pistoni, ma pura potenza di calcolo. Il cuore del sistema ibrido intelligente i-HEV è una gestione energetica basata sull’intelligenza artificiale che agisce come un regista in tempo reale, analizzando temperatura, umidità e altitudine per spremere ogni singola goccia di efficienza energetica (oltre il 48%).

È il salto evolutivo capace di offrire una guida intelligente e funzioni avanzate, che ai modelli full-hybrid giapponesi manca ancora e che vedremo debuttare quest’anno.

Questa è una svolta fondamentale, una sfida a tutto campo al segmento più redditizio per i produttori giapponesi. E se guardiamo i numeri del 2025, con il gruppo Geely che siede al nono posto globale con 4,11 milioni di unità vendute contro gli 11,3 milioni di Toyota, capiamo che la scalata è iniziata e punta direttamente alla gola del leader.

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La Cina non si accontenta più di giocare in casa con i veicoli ibridi plug-in dove il motore termico fa spesso solo da accompagnatore ingombrante alla batteria. Ora si punta all’efficienza pura su scala globale, portando motori più potenti e trazione elettrica migliorata dove la rete elettrica è ancora un miraggio. Potrebbe essere la fine di un’egemonia o l’inizio di una rissa tecnologica senza precedenti.