Volvo EX60: ordini alle stelle, fabbrica senza ferie

Qualcuno in Volvo si è ritrovato con un problema insolito: troppe ordinazioni. A meno di un mese dal debutto ufficiale dell’EX60, lo stabilimento di Torslanda si trova a dover rivedere i piani produttivi per il 2026, con la direzione che ha aperto una trattativa con i sindacati per tenere la fabbrica aperta un’intera settimana in più durante l’estate. Una cosa che, nella storia del sito svedese, non era mai successa.

L’EX60 ha raccolto più ordini nel suo primo mese di commercializzazione rispetto all’EX30, il crossover compatto più piccolo e più accessibile della gamma. E gli ordini sono aperti per ora solo in Europa, gli Stati Uniti entrano in gioco in primavera, e le prime unità personalizzate non hanno ancora lasciato la catena di montaggio. Nonostante tutto, quasi tutti i principali mercati europei hanno già superato abbondantemente le proiezioni interne. Solo in Svezia, il paese di casa, gli ordini hanno superato quota 3.000.

Dopo il lancio tiepido dell’EX90, Volvo è tornata al tavolo da disegno e ha fatto i compiti per bene. L’EX60 si basa su una nuova piattaforma a 800 volt con tecnologia cell-to-pack e megacasting. Si presenta così un SUV elettrico da famiglia con 640 km di autonomia WLTP, ricarica dal 10 all’80% in meno di 20 minuti grazie a una potenza massima di 400 kW, e una versione top di gamma, la P12 a doppio motore, da 671 cavalli e 800 Nm di coppia. Roba quasi da hypercar fino a un decennio fa.

Il prezzo di attacco si ferma intorno ai 63.000 euro, sostanzialmente in linea con l’XC60 ibrido plug-in. Una scelta di posizionamento precisa, che evidentemente ha convinto. Non è un caso isolato: BMW iX3 e Mercedes GLC elettrica, entrambe migrate su architetture 800V di nuova generazione, stanno raccogliendo riscontri simili sul mercato. La tecnologia, quando è quella giusta, non ha bisogno di sconti.