Svelato nuovo tetto fotovoltaico con celle solari a cupola

I ricercatori della Fraunhofer-Gesellschaft presenteranno alla IAA Mobility, che sta per iniziare, un tetto fotovoltaico con una potenza nominale di 115 Watt. Dispone di 120 celle solari ed è stato creato come parte di due progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici. Il tetto del veicolo, infatti, è l’area più facilmente utilizzabile per generare energia solare a bordo di un’auto. Nei due progetti “ HighLite ” e “ 3D – Moduli fotovoltaici con contorno per il fotovoltaico integrato ” i ricercatori – tra cui anche quelli dell’Istituto Fraunhofer ISE – sono andati volutamente oltre e hanno integrato le celle solari nel cofano di lamiera standard di un’auto .

All’IIA di settembre sarà mostrato un nuovo tetto fotovoltaico

Nello specifico, i partecipanti al progetto presenteranno come dimostratore una piccola vettura Volkswagen standard. Le celle solari erano attaccate al cofano, cablate e laminate con un foglio. Martin Heinrich, coordinatore per la mobilità fotovoltaica presso Fraunhofer ISE, afferma che “con questo in mente, il processo di laminazione è stato attentamente ottimizzato per ridurre al minimo gli spazi d’aria, evitare grinze del modulo film a causa della superficie curva e preservare l’integrità complessiva del struttura del cofano.” La tecnologia dovrebbe essere trasferibile anche ai tetti metallici dei veicoli. “Avrebbe il vantaggio di essere molto più leggero dei tetti fotovoltaici in vetro delle auto”, aggiunge Harry Wirth, responsabile Power Solutions presso Fraunhofer ISE. “Un ampliamento delle possibilità tecniche per l’integrazione del fotovoltaico nella carrozzeria dei veicoli convincerà sempre più clienti che qui c’è ancora molto potenziale da sfruttare.”

Per i suoi prototipi il team Fraunhofer ISE ha utilizzato celle solari a scandole IBC, PERC o TOPCon per sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulla cappa. In linea di principio è possibile l’utilizzo di qualsiasi tecnologia di celle solari, si legge nel messaggio allegato. La laminazione della superficie con un foglio porta ad una struttura superficiale strutturata che può essere abbinata al colore del veicolo. Per questa regolazione del colore, l’istituto di ricerca utilizza una tecnologia sviluppata internamente denominata “MorphoColor”.

Oltre alla forma curva, è speciale anche la base in metallo (stagno nel caso dimostrativo) invece del classico retro in pellicola o vetro per il modulo fotovoltaico della cappa. In questo contesto, gli scienziati hanno esaminato le proprietà di adesione di varie combinazioni di materiali. Dopo aver identificato i materiali idonei, il gruppo di ricerca ha costruito prototipi con diverse quantità di celle solari e diverse tecnologie di celle e circuiti. Il team ha testato intensamente tutti i prototipi in laboratorio per garantire le prestazioni elettriche, l’affidabilità e la durata delle cappe dimostrative fotovoltaiche.