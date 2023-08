Renault Kardian: svelato il nome del nuovo SUV

Sviluppata per i mercati emergenti, la Renault Kardian sarà il nuovo SUV di segmento B di Renault con l’obiettivo di guadagnare ancora più peso a livello globale. Il nuovo modello sarà presentato il 25 ottobre e farà il suo primo debutto commerciale in Sud America. La scelta del nome Kardian è giustificata dal marchio francese perché evoca “forza, robustezza, protezione e intensità”, posizionandosi nel sempre più redditizio segmento B in Europa, con le vendite previste a partire dall’America Latina.

La presentazione ufficiale della Renault Kardian è prevista, tra l’altro, a Rio de Janeiro in Brasile, in un evento in cui Renault presenterà la sua nuova strategia internazionale. La nuova vettura di Renault rafforza la presenza internazionale di Renault, che presto seguirà il suo debutto sul mercato latinoamericano, succedendo all’Alaskan e all’Oroch, prima di essere venduta in altri paesi del mondo.

Il rapporto di un cliente con un’auto inizia sempre dal nome, da ciò che gli fa pensare e sentire. Nel segmento dei SUV e dei crossover, i nomi delle auto tendono ad evocare forza e agilità. In Renault, diversi modelli hanno nomi che iniziano con il suono deciso della “K”: Koleos (2008), Captur (2013), Kaptur (2016), Kadjar (2015), Kwid (2015) e Kiger (2021). gamma, la Renault Kardian rientra in questa linea di denominazioni.

Sylvia dos Santos, responsabile della strategia di denominazione dei modelli presso il Dipartimento Marketing Globale di Renault, lo spiega in sillabe e lettere, così come le idee e le associazioni che sono alla base di questo modello che oltrepassa i confini.

“La nuova Renault Kardian è l’ultima nata della nostra gamma di modelli e rappresenta Renaulution sulla scena internazionale. Lo pronunciamo alla francese, perché Renault è un marchio francese, un po’ come French Touch», spiega il responsabile del Marketing Globale di Renault. “La cosa interessante della Renault Kardian è che evoca l’agilità dinamica. Fa pensare alla pratica degli sport cardio, all’impulso e all’adrenalina”, aggiunge, oltre a sottolineare un’altra particolarità del nome, il fatto che allude alla parola “car” (macchina) nella prima sillaba di Kar.