Bugatti Chiron “Elefante Bianco”, pesa tanto ma vola a 440 km/h

Per chi ha circa quattro milioni di dollari che avanzano nel salvadanaio e un garage abbastanza grande, c’è un pachiderma capace di fare i 440 km/h all’asta. Parliamo di un evento a Scottsdale, in Arizona, fissato il 23 gennaio. Ma non è tanto l’evento a doverci interessare, anzi. L’esemplare in vendita è chiaramente il centro dell’attenzione e dei sogni, partecipanti all’asta o meno. Protagonista assoluta è una Bugatti Chiron Super Sport del 2024, un esemplare unico sfornato dal programma Sur Mesure e ispirato alla leggendaria Bugatti Type 41 Royale “Éléphant Blanc”.

Advertisement

Non è solo una trovata per collezionisti ricchissimi. È un tributo diretto alla scultura dell’elefante di Rembrandt Bugatti che un tempo svettava sul cofano della Royale. Certo, scegliere un elefante come simbolo per una vettura che pesa oltre 2.000 kg è di un’ironia deliziosa, poiché questa “bestia” bianca ha ben poco di goffo.

Advertisement

Rifinita in un immacolato Glacier White con interni in French Racing Blue (un accostamento cromatico decisamente raro), l’auto è un omaggio all’eccellenza anteguerra. Il tema, inoltre, prosegue all’interno, con ricami personalizzati sui poggiatesta che raffigurano elefanti, giusto per ricordarvi che non state guidando una semplice city-car.

Sotto questa carrozzeria, allungata di 25 cm per evitare che le turbolenze aerodinamiche siano eccessivamente fastidiose per i vostri capelli, ruggisce il monumentale motore W16 quadriturbo da 7.933 cc. Parliamo di 1.578 CV e 1.180 Nm di coppia, numeri che permettono di bruciare lo 0-100 km/h in 2,3 secondi. Se avete fegato e una pista abbastanza lunga, lo 0-200 svanisce in 5,8 secondi e il cambio a doppia frizione inserisce la settima marcia solo quando toccate l’irreale velocità di 420 km/h.

L’hardware è pura fantascienza. Monoscocca in fibra di carbonio, sospensioni indipendenti, ruote posteriori sterzanti e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 a top delle condizioni possibili, perché a 400 km/h la prudenza non è mai troppa.

Advertisement

Con soli 4.400 chilometri percorsi, questa Bugatti Chiron è passata da un listino originale di 4,1 milioni di dollari a una stima d’asta tra i 3,3 e i 3,7 milioni di sterline. È un pezzo di storia destinato a non essere più replicato.