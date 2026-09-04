L’autonomia EPA è una bugia utile? Oltreoceano si salvano dall’inganno elettrico

L’autonomia dichiarata dall’EPA è una stima, sarebbe bene ricordarlo, così come quella che noi altri conosciamo bene, la WLTP, su cui si è recentemente poggiata la lente d’ingrandimento.

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Quella tra stima e limite è una distinzione che conta. Un portale immenso come Reddit lo dimostra ogni giorno, molto meglio di ogni mega-inchiesta sull’autonomia delle auto con la spina. Il noto magazine Electrek ha dato un’occhiata al tema r/electricvehicles, dove gli utenti di veicoli elettrici condividono i propri dati reali di percorrenza. Nella maggior parte dei casi, l’autonomia reale supera quella certificata, considerando che l’EPA adotta delle cifre dal 15 al 25% inferiori a quelle WLTP europee.

Un proprietario di un Ford E-Transit con autonomia dichiarata di 116 miglia (circa 187 km), ha condiviso la sua esperienza: nelle settimane estive, con velocità medie intorno ai 65 km/h su strade secondarie e un carico utile di circa 815 kg, il furgone copre regolarmente 140 miglia per carica. Un surplus del 20% rispetto all’etichetta.

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La Kia EV6 e la Volkswagen eGolf (quella che ha poi fatto spazio alla prima ID.3) raccontano storie simili. Un utente documenta 100 miglia extra rispetto alle 240 stimate dalla certificazione americana, riconoscendo che parte del merito va allo stile di guida. Un altro descrive la propria eGolf 2019, con autonomia EPA di 125 miglia con il display che, dopo la ricarica, mostra addirittura 155 miglia.

L’EPA lo spiega apertamente: le stime certificate vengono calcolate applicando un coefficiente di correzione pari a 0,7 sui risultati dei test di laboratorio, per tenere conto di climatizzatore, basse temperature e guida aggressiva. Un veicolo che percorre 200 miglia (320 km) in laboratorio viene certificato per 140 (225).

È una scelta prudenziale e chiunque guidi in modo moderato, quindi con velocità costante, decelerazione progressiva e uso ridotto dei climatizzatori, ha buone probabilità di superare l’autonomia dichiarata senza nemmeno provarci.