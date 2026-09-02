Hyundai Santa Fe, il restyling insegue la Tucson: cosa aspettarsi entro il 2027

Il frontale della Santa Fe sta per cambiare faccia. Le ultime foto dei paparazzi del restyling del SUV Hyundai mostrano un’auto che si avvicina sempre di più all’estetica della Tucson. E quindi, strisce LED verticali ai bordi del muso, una fascia luminosa orizzontale sul cofano e gruppi ottici principali riposizionati al centro del paraurti in altezza. Un linguaggio stilistico che il marchio sta evidentemente declinando su tutta la gamma e con coerenza.

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La Santa Fe esiste, pensate, dal 2001. Prima generazione, quasi subito popolare, poi altre quattro. La quinta è in produzione dall’estate del 2023, e già si parla di lifting: i prototipi camuffati si moltiplicano, i fotografi spia li seguono, e il quadro che emerge è quello di un aggiornamento che tocca soprattutto le estremità.

Davanti, la parentela con la Tucson è sempre più evidente. Dietro, cambia tutto, o quasi tutto: i fari orizzontali montati bassi, la firma più divisiva dell’attuale Santa Fe, sparirebbero in favore di un design posteriore che riprende ancora una volta l’impostazione della sorella minore. Qualcuno li amava, molti li hanno sempre solamente tollerati.

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Sul fronte meccanico, l’attuale gamma offre un 2,5 litri aspirato da 194 CV per chi non vuole complicazioni, e un 2,5 turbo da 281 CV e 422 Nm per chi ha fretta. Il cambio a doppia frizione da otto rapporti, però, non ha convinto tutti: le critiche sulla fluidità si sono accumulate, e il restyling dovrebbe portare il ritorno a un automatico tradizionale.

Restano in gamma anche le versioni ibride, ovvero la HEV con il 1,6 turbo GDI da 180 CV e la PHEV da 160 CV, entrambe con 265 Nm. Motorizzazioni che nelle versioni aggiornate non dovrebbero subire stravolgimenti sostanziali.

La presentazione potrebbe arrivare entro fine anno. Nel frattempo Hyundai ha già pubblicato il suo piano di sviluppo fino al 2030, segno che la casa coreana non ragiona più per singoli modelli ma per ecosistemi. La Santa Fe restyling sarà solo un tassello.