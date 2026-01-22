Facebook Twitter Instagram Youtube

Elettrico vs diesel, cosa dice lo studio artico sulla sfida al gelo

In Alaska i veicoli elettrici battono il diesel anche a -40°. Ecco come i costi e l’efficienza cambiano nel freddo estremo.
Ippolito VdiIppolito Visconti
22 Gennaio 2026
ev diesel in alaska ev diesel in alaska

In molti pensano che il freddo estremo sia la kryptonite dei veicoli elettrici. Così, per provare a capire cosa c’è di vero, ad oggi, i ricercatori dell’Università dell’Alaska hanno una brutta notizia per il vostro amato diesel. In posti dove il termometro bacia regolarmente i -40 gradi, lo studio ha deciso di smettere di teorizzare e ha iniziato a contare i soldi utilizzati.

Dunque, a veicoli fermi, il diesel, la presunta “scelta sicura” dell’artico, ne esce con le ossa piuttosto rotte, o meglio, congelate. Monitorando i costi operativi totali, la ricerca ha rivelato che il vantaggio del gasolio scivola via molto velocemente. Certo, l’efficienza delle batterie diminuisce e la ricarica rallenta, ma nessuno dei veicoli elettrici ha smesso di funzionare. Al contrario, le flotte diesel sono state massacrate dai tempi di riscaldamento al minimo (con un consumo che è salito alle stelle), dall’uso costante di riscaldatori per il monoblocco e da una manutenzione che lievita quanto più cala la temperatura.

In ben 21 diversi casi d’uso, i veicoli elettrici hanno garantito costi inferiori nella stragrande maggioranza degli scenari, specialmente per taxi e corrieri che macinano chilometri.

ev diesel in alaska

Il diesel ha vinto solo in quattro casi specifici, ovvero in località con elettricità carissima e veicoli pigri che si muovono a malapena. Al di fuori di questa nicchia, il gasolio “nasconde il dolore” bruciando carburante solo per non spegnersi.

Lo studio evidenzia che, pur con cali di efficienza fino al 69% per chi parcheggia all’aperto, la matematica resta a favore degli elettroni. Lo stoccaggio al chiuso fa miracoli per il precondizionamento, ma anche nelle condizioni più dure, il vero ostacolo non è stata la prestazione, bensì la fiducia. Il diesel è un vecchio amico familiare, mentre l’elettrico richiede una pianificazione dei percorsi e delle ricariche.

ev diesel in alaska
Tuttavia, quando fuori ci sono -40 gradi, i costi nascosti del caro vecchio motore a combustione si accumulano più velocemente di quanto gli scettici vogliano ammettere. In Alaska, con tutto quel freddo, la vittoria delle batterie diventa chiara.

