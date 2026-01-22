Elettrico vs diesel, cosa dice lo studio artico sulla sfida al gelo

In molti pensano che il freddo estremo sia la kryptonite dei veicoli elettrici. Così, per provare a capire cosa c’è di vero, ad oggi, i ricercatori dell’Università dell’Alaska hanno una brutta notizia per il vostro amato diesel. In posti dove il termometro bacia regolarmente i -40 gradi, lo studio ha deciso di smettere di teorizzare e ha iniziato a contare i soldi utilizzati.

Advertisement

Dunque, a veicoli fermi, il diesel, la presunta “scelta sicura” dell’artico, ne esce con le ossa piuttosto rotte, o meglio, congelate. Monitorando i costi operativi totali, la ricerca ha rivelato che il vantaggio del gasolio scivola via molto velocemente. Certo, l’efficienza delle batterie diminuisce e la ricarica rallenta, ma nessuno dei veicoli elettrici ha smesso di funzionare. Al contrario, le flotte diesel sono state massacrate dai tempi di riscaldamento al minimo (con un consumo che è salito alle stelle), dall’uso costante di riscaldatori per il monoblocco e da una manutenzione che lievita quanto più cala la temperatura.

Advertisement

In ben 21 diversi casi d’uso, i veicoli elettrici hanno garantito costi inferiori nella stragrande maggioranza degli scenari, specialmente per taxi e corrieri che macinano chilometri.

Il diesel ha vinto solo in quattro casi specifici, ovvero in località con elettricità carissima e veicoli pigri che si muovono a malapena. Al di fuori di questa nicchia, il gasolio “nasconde il dolore” bruciando carburante solo per non spegnersi.

Lo studio evidenzia che, pur con cali di efficienza fino al 69% per chi parcheggia all’aperto, la matematica resta a favore degli elettroni. Lo stoccaggio al chiuso fa miracoli per il precondizionamento, ma anche nelle condizioni più dure, il vero ostacolo non è stata la prestazione, bensì la fiducia. Il diesel è un vecchio amico familiare, mentre l’elettrico richiede una pianificazione dei percorsi e delle ricariche.

Advertisement

Tuttavia, quando fuori ci sono -40 gradi, i costi nascosti del caro vecchio motore a combustione si accumulano più velocemente di quanto gli scettici vogliano ammettere. In Alaska, con tutto quel freddo, la vittoria delle batterie diventa chiara.