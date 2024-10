Lamborghini, secondo il CEO la Lanzador venderà più delle termiche del marchio

L’elettrificazione totale sembra un destino inevitabile per tutte le case automobilistiche, persino per quelle che immaginiamo saldamente ancorate ai motori a combustione tradizionali. Nell’elenco dei marchi che si possono (o devono) adattare c’è senz’altro Lamborghini, che pur avendo già introdotto modelli ibridi, non è ancora entrata nel mercato delle auto completamente elettriche.

Questo passo all’elettrificazione completa verrà compiuto non prima della fine del decennio. Il primo modello elettrico della casa di Sant’Agata sarà la Lamborghini Lanzador, un’innovativa fusione tra SUV e supercar. Quale potrebbe essere la reazione del mercato alla prima vettura elettrica di Lamborghini?

In una recente intervista con Stephan Winkelmann, CEO Lamborghini, sono emerse alcune previsioni interessanti. Durante la presentazione della Urus SE, in versione ibrida plug-in, presso il Centro Tecnico Lamborghini italiano, Winkelmann ha discusso del futuro del marchio.

Secondo il CEO, il segmento delle sportive come la Revuelto sarà sempre caratterizzato da volumi di vendita inferiori, e prevede che i modelli Temerario e Lanzador raggiungeranno comunque numeri di vendita simili, nonostante le loro notevoli differenze.

Al momento, non si conoscono ancora i dettagli esatti sulle vendite della nuova sportiva a combustione, destinata a sostituire la Huracán, che ha registrato circa 4.000 unità vendute nel 2023. È realistico aspettarsi lo stesso successo per la Lanzador? Winkelmann avverte: “Lamborghini richiede cinque anni per sviluppare un nuovo modello e un ciclo produttivo che dura almeno otto anni. Per questo, è essenziale guardare al futuro e non lasciarsi condizionare dalle fluttuazioni del mercato di oggi”.

Alcune stime in cui confida il marchio indicano che il mercato delle auto elettriche potrebbe registrare un boom significativo intorno al 2026, proprio quando il debutto della Lanzador si avvicinerà, previsto per il 2028. In questa rosea previsione, Lamborghini potrebbe trovarsi perfettamente allineata con la crescente domanda di veicoli elettrici.

Anche il direttore tecnico di Lamborghini, Rouven Mohr, è fiducioso nel successo del Lanzador: “Dobbiamo fare un passo avanti significativo. Imitare un motore a combustione potrebbe essere la risposta temporanea, ma l’obiettivo è dimostrare ai clienti che l’esperienza di guida elettrica può offrire qualcosa di unico e ineguagliabile rispetto alla combustione tradizionale”.