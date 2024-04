Lamborghini Urus SE: è arrivato il super SUV del Toro in versione ibrida plug-in da 800 CV

In occasione del Salone dell’Auto di Pechino la Lamborghini Urus SE inaugura un’era rivoluzionaria per il marchio del Toro. Questo SUV ibrido plug-in combina prestazioni elettrificate, efficienza e stile impareggiabile, aprendo le porte a un futuro elettrificato senza abbandonare il DNA sportivo che ha reso la Lamborghini famosa in tutto il mondo.

Un propulsore ibrido da 800 CV e tecnologia all’avanguardia

Partiamo dalla parte più interessante di questa vettura. Nel cuore della Urus SE è presente un innovativo powertrain ibrido che abbina un motore V8 biturbo da 4 litri con un motore elettrico, sviluppando un totale di 800 cavalli di potenza e 950 Nm di coppia! Questa configurazione garantisce prestazioni notevoli: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, una velocità massima di 312 km/h e un’autonomia in modalità elettrica di poco più di 60 km, ideale anche per brevi spostamenti quotidiani o per viaggiare con emissioni ridotte.

Urus SE offre differenti modalità di guida adattandosi al meglio a tutti i percorsi, da quelli su strada a quelli off-road. In particolare, sono disponibili quattro nuove strategie di performance elettrica (EPS) che si aggiungono alle sei modalità già disponibili sull’Urus (Road, Sport, Race, Snow, Sand e Terra): EV Drive, Hybrid, Performance e Recharge. Il selettore sulla console principale consente agli utenti di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze, regolando l’altezza da terra, le impostazioni dello sterzo, la risposta del motore e l’impianto frenante.

E ovviamente non si può tralasciare la migliore tecnologia di ultima generazione. Infatti, Urus SE è dotata di tecnologie avanzate che migliorano le prestazioni, la sicurezza e il piacere di guida. Tra queste: il nuovo ripartitore centrale a controllo elettronico per una distribuzione ottimale della potenza tra i quattro assi; il sistema di sospensioni pneumatiche regolabili in altezza per un adattamento perfetto in ogni situazione; l‘impianto frenante in carboceramica per prestazioni di frenata eccezionali e massima sicurezza; il doppio asse sterzante (posteriore sterzante) per una maggiore manovrabilità e agilità.

E come da tradizione Lamborghini, la Urus SE offre un’ampia gamma di opzioni e personalizzazione, per soddisfare ogni gusto ed esigenza. Oltre a una varietà di colori e finiture della carrozzeria, sono disponibili nuovi cerchi in lega, tra cui il modello Galanthus da 23 pollici, e interni in pelle premium in una varietà di colori e combinazioni di rivestimenti. Inoltre, con il programma Ad Personam Lamborghini consente di creare il proprio modello di Urus SE unico e insostituibile.

Lamborghini Urus SE: design aggressivo e aerodinamica ottimizzata

L’Urus SE, come possiamo notare, si vuole presentare con un look fresco e rinnovato che ne evidenzia il carattere sportivo e muscoloso. Il nuovo paraurti anteriore ispirato al Revuelto e la calandra ridisegnata conferiscono al SUV un aspetto ancora più marcato. I fari a LED Matrix con la caratteristica “Y” e un diffusore posteriore più pronunciato completano il look aggressivo, mentre le nuove prese d’aria inferiori e i condotti aerodinamici ottimizzati contribuiscono ad aumentare le prestazioni. Sappiamo inoltre che l’aerodinamica è aumentata del 15% rispetto agli standard della Urus.

E come si presentano gli interni della Urus SE? Beh, le immagini possiamo dire che parlano da sè, trasmettendo

L’abitacolo offre un ambiente lussuoso e confortevole con materiali di altissima qualità e finiture impeccabili. La plancia è stata rivista e presenta un design più moderno ed ergonomico, con un nuovo display digitale da 12,3 pollici per il quadro strumenti e un touchscreen anch’esso da 12,3 pollici per il sistema di infotainment. Il sistema multimediale si avvale di una nuova interfaccia grafica intuitiva e di funzioni di connettività avanzate, che consentono di rimanere super connessi e di accedere a un mondo di intrattenimento.

Insomma, a Lamborghini Urus SE rappresenta un importante passo avanti per il futuro del marchio di Sant’Agata Bolognese. La perfetta fusione di tradizione e innovazione del Toro.

Per quanto riguardano gli ordini della Lamborghini Urus SE, verranno aperti dal 25 aprile 2024. Ma il primo anno di produzione, è già andato, dimostrando un grande interesse per questo nuovo modello rivoluzionario. Per il momento il suo prezzo resta ancora da definire, ma probabilmente andrà a piazzarsi nel segmento high-end della gamma dei SUV di lusso.