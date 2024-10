Hyundai N Day 2024, quali novità aspettarsi dalla casa coreana

L’attesissimo Hyundai N Day è alle porte e si terrà il 25 ottobre. Il mondo dell’auto, appassionati e addetti ai lavori, sembra aver appreso con entusiasmo l’intrigante video teaser da parte di Hyundai. La clip non solo suggerisce il debutto del tanto atteso Casper (Inster) EV N, ma pone anche una domanda che ha acceso la curiosità di molti sul mondo del WRC.

Il mix tra il DNA del WRC con la tecnologia all’avanguardia E-GMP della Ioniq 5 N può dare vita a qualcosa di davvero emozionante ed eccitante? L’evento annuale, un appuntamento imperdibile per gli amanti delle auto e per gli esperti del settore, darà adeguate risposte a queste curiosità.

L’evento è il palco su cui la “divisione N” di Hyundai, quella dedicata alle alte prestazioni, svela le sue ultime innovazioni, offrendo uno sguardo senza dubbio d’eccezione sul futuro della guida sportiva, almeno dell’interpretazione del colosso coreano.

Quest’anno, lo Hyundai N Day promette novità straordinarie. Il teaser ha subito scatenato diverse speculazioni online. Gli osservatori più attenti, come anticipato, hanno individuato quella che potrebbe essere la sagoma del Casper (anche Inster) EV N, una versione elettrica del SUV compatto di Hyundai con il badge N, quindi improntato alle prestazioni. Il Casper è già molto apprezzato, in arrivo in Europa secondo alcune indiscrezioni, e l’arrivo di una versione N potrebbe rappresentare un passo molto interessante. Vorrebbe dire portare performance elevate anche su veicoli più urbani e compatti.

Altra suggestione ha a che fare con il mondo del rally. Il coinvolgimento di Hyundai nel World Rally Championship (WRC) ha da sempre messo alla prova le sue capacità ingegneristiche, e i successi ottenuti, d’altronde, hanno influenzato anche i modelli pensati al mercato di massa, anch’essi con grandi doti di agilità e stabilità.

La piattaforma elettrica modulare globale (E-GMP) di Hyundai, già utilizzata con successo nella IONIQ 5 N, com’è noto, rappresenta l’ossatura per i suoi futuri veicoli elettrici. Questa tecnologia offre ricarica ultra-rapida, grande autonomia e massima efficienza. L’unione tra la tecnologia E-GMP e l’esperienza rally del WRC potrebbe portare a un veicolo elettrico che non scende a compromessi in fatto di prestazioni. Con l’avvicinarsi dell’Hyundai N Day 2024, crescono le aspettative. La possibile presentazione del Casper EV N, insieme a un modello pensato per il WRC potrebbe segnare un momento chiave per il marchio coreano.