DeLorean, la replica definitiva della DMC-12 di ‘Ritorno al Futuro’

Dixie, musicista australiano e grande fan di Ritorno al Futuro, ha acquistato, restaurato e persino migliorato una mitica DeLorean. Il risultato? Una replica perfetta di quella vista nella “Parte II” della amatissima saga hollywoodiana, curata in ogni dettaglio.

Nel 2020, dopo che la sua Mustang ’65 era stata rubata, voleva comprare un’auto speciale. Così è arrivata una replica della DeLorean DMC del secondo capitolo della saga. L’inserzione di Bob’s Prop Shop proponeva la 34esima DeLorean prodotta dall’officina ma il restauro si è rivelato più complicato del previsto. La parte estetica era impeccabile, ma la meccanica lasciava molto a desiderare: impianto elettrico malandato, motore malfunzionante e sospensioni danneggiate.

Il lavoro di restauro è durato oltre quattro anni, ma il risultato della DeLorean è stato mozzafiato. Dixie racconta: “Ogni volta che parcheggio, l’auto attira subito una folla”. Questa DMC-12 sembra uscita direttamente dal set di “Ritorno al Futuro”. Sotto il design fedele al film, l’auto monta un motore V6 PRV da 2,85 litri, senza i pericolosi tubi del carburante in plastica che la DeLorean originale aveva. Ogni dettaglio funziona come nel film, dalle portiere ad ali di gabbiano agli effetti sonori, fino all’orologio che permette di “impostare” la data di destinazione.

Oltre a tutti i dettagli cinematografici, la DeLorean di Dixie include anche una telecamera posteriore, dato che l’auto non ha un lunotto. Ma il vero tesoro si trova nel vano anteriore, dove Dixie ha collezionato cimeli di “Ritorno al Futuro”, trasformando il veicolo in un vero e proprio museo personale.

I pezzi di ricambio, per fortuna, non sono difficili da trovare. Anzi, secondo Dixie, chiunque può costruire una DeLorean da zero acquistando i pezzi giusti, disponibili attraverso il rivenditore britannico DeLorean Go.

La DeLorean originale non è mai stata famosa per le prestazioni: il V6 da 130 cavalli permetteva di raggiungere i 100 km/h in circa 8,8 secondi, con una velocità massima che difficilmente superava i 170 km/h. Chiunque sia interessato ad acquistarne una, per una DeLorean è necessario sborsare anche 80.000 dollari.