Lamborghini Revuelto, è già tempo di migliorie per l’hypercar presentata meno di 2 anni fa?

La Lamborghini Revuelto è stata svelata il 29 marzo 2023, quasi due anni fa. Il tempo sembra volare tanto quanto la potenza dell’ultima supercar V12 firmata dal Toro. Il marchio italiano sta completando rapidamente tutte le sue slot di produzione, con le consegne della sua innovativa supercar ibrida plug-in già in corso.

C’è di più: Lamborghini ha iniziato a testare un nuovo prototipo della Revuelto e, con le targhe di Ingolstadt sulla vettura, sorgono spontanee delle domande. Potrebbe trattarsi di un mulo per la futura supercar Audi, oppure è solo un altro caso di “stranezza” dovuta alla proprietà di Audi del marchio Lamborghini?

Pare che la prossima R8 di Audi condividerà probabilmente molti aspetti con la Revuelto, visto che entrambe si basano sulla stessa piattaforma. Il famoso spotter di supercar Varryx è stato tra i primi a immortalare il prototipo della Revuelto, completamente camuffato, proprio fuori dalla sede di Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. Nonostante non sia facile comprendere le novità di questo modello, ci sono alcuni dettagli che potrebbero indicare l’arrivo di una versione speciale o di una nuova variante.

Per decifrare cosa sta preparando Lamborghini, dobbiamo guardare al passato, al predecessore della Revuelto, la leggendaria Aventador. La prima Aventador arrivò nel 2011 come successore della Murciélago, e due anni dopo, nel 2013, si presentò anche in versione Roadster. Se Lamborghini seguirà lo stesso ritmo, probabilmente vedremo una versione cabrio della Revuelto a breve, e questo recente avvistamento potrebbe darci un’idea della Revuelto Roadster.

Guardando la timeline dei modelli precedenti, dunque, sembra che la versione decappottabile della Revuelto arrivi giusto in tempo. Rimanendo prudenti, però, non possiamo esserne certi, poiché il camuffamento copre tutta la parte superiore del veicolo, nascondendo eventuali linee del tetto pieghevole. Inoltre, le prese d’aria anteriori appaiono con delle fasce extra, mentre il paraurti sfoggia uno splitter modificato, il che potrebbe far pensare che si tratti di una versione più performante e aggressiva della supercar. Le ipotesi sono ancora incerte.

Lamborghini potrebbe addirittura essere al lavoro su una versione SV (Super Veloce) ancora più potente, saltando la versione roadster, ma un modello SV arriverebbe probabilmente più tardi, verso la fine del ciclo di produzione. Più realisticamente, questa potrebbe essere semplicemente una Revuelto S, con maggiori prestazioni, sospensioni più precise o un incremento della potenza. Con le attuali performance di mercato e i risultati di vendita record, è altamente probabile che Lamborghini rilascerà diverse varianti della Revuelto prima di spingersi al massimo con una versione Super Veloce.