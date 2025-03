Volkswagen ammette: “Pochi Soldi, Troppi Rischi”. Rivoluzione nella strategia auto

Basta coi modelli di nicchia o con quelli che potrebbero non essere premiati dal mercato: questa è la strada che Volkswagen intende seguire nel corso dei prossimi anni. A confermare l’assunto è l’amministratore del marchio di Wolfsburg, Thomas Schäfer, in una recente intervista che è stata pubblicata da Autocar. Una decisione la quale è stata motivata principalmente dall’esigenza dell’azienda di ottenere i maggiori vantaggi economici possibili in un momento in cui l’azienda si trova in crisi finanziaria. Una strategia tale da evitare rischi troppo grandi in un mercato che si va facendo sempre più concorrenziale, per tutti.

Volkswagen, i soldi non ci sono e occorre praticare strade più sicure

Volkswagen sta esaurendo i soldi da investire: a raccontare la scomoda realtà su uno dei marchi più conosciuti al mondo è il suo numero uno. Lo ha fatto nel corso di una conversazione con Autocar, confermando l’intenzione di puntare nel corso dei prossimi anni su una politica tale da badare al sodo, senza tanti svolazzi. Una politica che è ispirata dall’evidente intenzione di limitare al massimo i rischi. E, quindi, incentrata sui modelli che sono realmente accettati dalla propria clientela storica. Tanto da anticipare lo stop alle ventilate sostituzioni generazionali di Arteon o T-Roc Cabrio, destinate a non vedere il via libera, almeno per i prossimi anni.

La parola d’ordine, almeno nell’immediato, diventa quindi la redditività del prodotto. Stando a quanto affermato da Schäfer, bando ad ogni possibile rischio, con le prossime uscite messe in programma. Volkswagen, di conseguenza, non scommetterà più su un cavallo che non è sicuro di vincere.

Queste le parole esatte pronunciate dall’amministratore delegato del più grande gruppo europeo, al proposito: “Dobbiamo investire nell’ibridazione, in Euro 7 e oltre. È piuttosto difficile finanziare tutto e bisogna tenere insieme il portafoglio prodotti. L’ultima cosa sarà introdurre prodotti di nicchia. In passato abbiamo avuto molti di questi prodotti e non dico che non li riporteremo sul mercato, ma al momento non sarà così. Dobbiamo far sì che il core business continui a funzionare senza intoppi. “Questo è l’obiettivo principale”.

La gamma elettrica dovrà essere del tutto redditizia

La trasposizione pratica della politica enunciata dal CEO sembra essere molto chiara: Volkswagen concentrerà i suoi sforzi più immediati sulla creazione di una gamma elettrica in grado di essere del tutto redditizia. Che dovrà quindi essere fondata su modelli che potrebbero essere molto richiesti. Un novero in cui vanno a rientrare soprattutto SUV o utilitarie dal prezzo interessante, a partire dalla futura Volkswagen ID.2, dalla ID.2 X o dalla ID.1. Mentre la sua famiglia di veicoli ibridi continuerà a proporre le alternative classiche come la Golf, la Passat, la T-Roc o la Touareg.

Lo stesso Schäfer ha poi cercato di indorare la pillola, affermando che il posizionamento cui si sta pensando non è destinato a tradursi automaticamente nell’esclusione di una gamma di modelli di nicchia per il futuro. Prima di procedere in tal senso, però, dalle parti di Wolfsburg intendono fare legna con l’attuale gamma di auto ibride ed elettriche.

La prima vittima di questa nuova impostazione dovrebbe essere la Scirocco. Introdotta poco più di un decennio fa come alternativa più sportiva alla Golf, caratterizzata da un design distintivo e un assetto più dinamico, la vettura sarebbe dovuta rinascere sotto forma di coupè. O almeno queste erano le previsioni avanzate da più parti. Proprio il fatto che le vendite non sono mai decollate in termini di redditività, spinge ora Volkswagen a farne a meno, almeno per quanto concerne l’attuale generazione di autoveicoli. Al massimo se ne tornerà a parlare nel corso del prossimo decennio. A patto che nel frattempo il gruppo tedesco sia tornato ad una situazione di normalità.