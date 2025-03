Renault, lungo e importante test su strada per i suoi veicoli a guida autonoma

Renault ha annunciato il lancio di due minibus elettrici a guida autonoma a Barcellona, avviando così un nuovo test in collaborazione con il partner WeRide. Questi veicoli innovativi, disponibili al pubblico fino al 14 marzo, operano su un percorso urbano di 2,2 chilometri nel cuore della città catalana, offrendo un’anteprima del futuro della mobilità intelligente.

L’iniziativa di Barcellona non è un caso isolato. Renault e WeRide, infatti, stanno testando la stessa tecnologia di guida autonoma in altre città europee. A Valence, in Francia, è in corso un esperimento simile fino al 19 aprile, con l’obiettivo di lanciare un servizio di trasporto autonomo di livello 4 (L4) a partire da luglio 2025. Qui, i minibus collegheranno la stazione TGV al parco commerciale circostante, percorrendo 3,3 chilometri. Nel frattempo, un ulteriore progetto pilota in Svizzera è stato avviato lo scorso gennaio presso l’aeroporto di Zurigo, dove i veicoli a guida autonoma di WeRide vengono impiegati per facilitare gli spostamenti del personale tra i terminal.

Renault ha delineato la sua strategia sulla guida autonoma già nel maggio 2024, proprio in occasione degli Internazionali di tennis del Roland-Garros. Durante quell’evento, due minibus elettrici hanno percorso 1.000 km, trasportando quasi 700 passeggeri, dimostrando l’affidabilità e la maturità della tecnologia sviluppata. Ora, il test di Barcellona rappresenta un ulteriore passo avanti, affrontando condizioni reali di traffico urbano, con tutti i problemi tipici della viabilità cittadina. Il minibus, infatti, dovrà adattarsi ai flussi di veicoli e ai semafori, viaggiando a una velocità adeguata alla circolazione nel centro città.

Questo progetto rappresenta un banco di prova fondamentale per valutare l’applicazione della guida autonoma nel trasporto pubblico urbano. Diverse città europee hanno già espresso interesse per questa tecnologia, che potrebbe rivoluzionare la mobilità nei prossimi anni. Dopo i risultati positivi del Roland-Garros, Renault e WeRide puntano a perfezionare il sistema, raccogliendo dati preziosi per ottimizzare il comportamento dei veicoli autonomi in contesti cittadini complessi.

L’operazione si svolge con il via libera ufficiale del Comune di Barcellona e della DGT (Direzione Generale del Traffico spagnola). Inoltre, l’intero servizio a guida autonoma è sotto supervisione costante, per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli altri utenti della strada.