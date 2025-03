Mazda CX-5, primi avvistamenti in Europa del prototipo 2026 del SUV

Era solo questione di tempo prima che i primi esemplari della nuova Mazda CX-5 facessero la loro comparsa nel Vecchio Continente. Dopo essere stati avvistati per la prima volta negli Stati Uniti, ora i prototipi stanno facendo tappa anche in Germania, nei pressi del centro di sviluppo europeo del marchio giapponese.

La terza generazione della Mazda CX-5 è in fase di sviluppo da diversi mesi e le ultime immagini catturate ci permettono di osservare più da vicino le sue novità stilistiche. Il SUV più venduto della casa nipponica sfoggia un look aggiornato, con fari dal profilo a boomerang che si estendono lungo i lati della griglia anteriore, ora più compatta. Il paraurti anteriore assume un carattere decisamente più dinamico grazie alla presenza di una griglia trapezoidale suddivisa in tre sezioni, che dona un aspetto più aggressivo.

Nonostante il design laterale mantenga proporzioni simili a quelle dell’attuale generazione, qualche millimetro in più nel passo potrebbe garantire maggiore abitabilità interna. Restano invece gli sbalzi corti, una delle caratteristiche distintive dei modelli Mazda, a conferma della coerenza stilistica del brand.

Osservando la vettura da dietro, la nuova Mazda CX-5 segue il linguaggio stilistico dei modelli superiori della gamma. Le sottili luci posteriori a LED, dalla forma di “L” rovesciata, non sono collegate da alcuna barra luminosa, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Anche il paraurti posteriore appare in linea con quello della generazione attuale, senza stravolgimenti evidenti.

Gli interni, per quanto ancora coperti da mistero, lasciano intravedere qualche dettaglio interessante. Il volante multifunzione è completamente ridisegnato, con una disposizione inedita dei comandi sulla razza orizzontale sinistra. Il display touch, piuttosto ampio, non è integrato nella plancia, ma separato dal quadro strumenti digitale, seguendo il concept già visto sulla nuova Mazda6 elettrica.

Mazda ha in programma il lancio ufficiale della CX-5 entro la fine dell’anno, con l’arrivo nei concessionari previsto per la prima metà del 2026. La gamma motori subirà un’importante evoluzione: la casa giapponese dirà addio al diesel, concentrandosi su propulsori a benzina ed elettrificati. Tra questi, è in arrivo una nuova variante ibrida, sulla quale Mazda mantiene ancora il massimo riserbo. Si parla di una vera e propria rivoluzione, sia per il motore da 1.5 litri che per il più potente 2.0 litri.