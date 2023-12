Lamborghini Countach in veste speciale, ma i puristi non gradiranno

Dopo aver rivoluzionato la Ferrari F40, gli esperti di Liberty Walk ci riprovano con la Lamborghini Countach e probabilmente faranno nuovamente storcere il naso ai puristi. Gli esperti giapponesi di tuning presenteranno l’auto nuovamente concepita al Salone di Tokyo 2024 in programma dal 12 al 14 gennaio prossimo.

Nuovo tuning in arrivo

Stavolta Liberty Walk prende di mira Lamborghini e lo fa rivisitando la prestigiosa Countach. Non mancheranno quasi certamente le opinioni contrastanti sul web, proprio come accadde lo scorso anno con la Ferrari succitata. Anche in questo caso si tratta di un’auto che è stata un vera e propria icona degli anno 80 e l’esercizio di stile che ci propongono, oltre a far infuriare i puristi, farà anche incuriosire e gioire tanti altri appassionati. Al momento è disponibile solo un video teaser, che mostra l’esterno della Countach una sezione alla volta. Questi esperimenti di tuning sono sempre interessanti, come ad esempio quello fatto sulla BMW X6 M, ma non sempre mettono d’accordo tutti.

Su punta sul bianco anche per questo modello, proprio come fatto per la Ferrari lo scorso anno. Le nuove parti aggiunte modificano sensibilmente l’aspetto generale dell’auto. Il frontale aggiornato aggiunge uno splitter anteriore prominente e una fascia inferiore con una rete rettangolare che copre tre aperture, cosa che offre al muso un aspetto più squadrato. I lati presentano soglie inferiori più larghe che corrono tra i paraurti allargati. Il lavoro di tuning ha aggiunto anche un’apertura davanti alle ruote posteriori.

Lamborghini Countach, le altre modifiche

Liberty Walk ha rivisto anche l’ala del Countach, dai tuner considerata troppo piccola, e l’ha sostituita con una più grande attaccata sotto al paraurti posteriore. Anche la coda è dotata di luci posteriori montate a incasso invece delle luci inserite nella versione di serie. C’è poi un grosso diffusore sotto lo scarico che dà alla vettura un’aria ispirata agli sport motociclistici. Nel video di circa 40 secondi possiamo comunque vedere la Lamborghini Countach in tutto il suo splendore, e l’impressione e che l’auto abbia ora un aspetto decisamente più indirizzato verso le corse automobilistiche. Probabilmente ha perso di eleganza, e per questo ci si attendono non poche polemiche da parte degli appassionati più oltranzisti.