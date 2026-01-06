La tecnologia della BMW iX3 trasforma il SUV in un vero compagno di viaggio

Le auto di oggi hanno smesso di essere semplici ammassi di metallo per spostarsi da A a B, trasformandosi in piattaforme tecnologiche mobili che, probabilmente, tra poco ci conosceranno meglio di noi stessi. Nell’ultimo anno, BMW ha accelerato questa mutazione con il lancio del suo nuovo Intelligent Personal Assistant, basato sull’architettura Alexa+ di Amazon, che farà il suo debutto ufficiale sulla nuova iX3.

Non stiamo parlando dei soliti comandi vocali frustranti da provare dieci volte prima di alzare davvero il volume, per dirne una. Il sistema aggiornato, che arriverà in Germania e negli Stati Uniti entro la fine dell’anno, promette di trasformare il SUV elettrico in un vero e proprio “compagno di viaggio intelligente”.

La novità risiede nell’uso di un modello di intelligenza artificiale generativa: potrete parlare alla vostra BMW iX3 come se fosse una persona vera, senza formule predefinite. Potrete collegare domande, porre quesiti di approfondimento sulle caratteristiche del veicolo o persino interrogarla su argomenti di cultura generale.

Presentato in anteprima al Consumer Electronics Show (il CES) di questo mese, il sistema interpreta le richieste e risponde con una propria formulazione linguistica, rendendo l’interazione uomo-veicolo quasi inquietantemente naturale. La ciliegina sulla torta è la connessione diretta all’account Amazon dell’utente, che spalanca le porte a musica in streaming e servizi personalizzati accessibili vocalmente.

Secondo Stephan Durach, vicepresidente per lo sviluppo dei servizi digitali di BMW, questa partnership stabilisce nuovi standard di eccellenza. L’integrazione della tecnologia Alexa+ mira a creare un’esperienza fluida dove l’auto non è più un oggetto inerte, ma un assistente che capisce il contesto.

Le novità, quindi, dovrebbero prepararci a ritrovarci ad avere una seria e “normale” conversazione con il cruscotto. La iX3 con questo sistema sarà disponibile sul mercato nella seconda metà dell’anno. Chissà se, alla fine, l’IA riuscirà anche a farci calmare un po’ nel mezzo dello stress cittadino.