Alpina diventa il quarto marchio del Gruppo BMW

Il lungo fidanzamento è terminato e il Gruppo BMW ha finalmente assunto il controllo totale di Alpina. Dopo sessant’anni passati a trasformare le auto bavaresi in razzi intercontinentali ultra-lussuosi, l’azienda della famiglia Bovensiepen smette di indossare i panni di preparatore separato per diventare, dall’inizio di quest’anno, un marchio esclusivo e indipendente all’interno della scuderia che già vanta Mini e Rolls-Royce.

Advertisement

Il nuovo nome di battaglia è BMW Alpina e il debutto è stato accompagnato da un logo che strizza l’occhio alla storia. Si tratta di una versione asimmetrica degli anni Settanta che dovrebbe servire a rassicurare i collezionisti sul fatto che l’anima del brand non è stata svenduta al marketing di massa.

Advertisement

Cosa dobbiamo aspettarci dai modelli futuri? BMW parla di un “equilibrio unico tra massime prestazioni e comfort di guida superiore”. In pratica, l’auto perfetta per chi vuole andare a 300 km/h in autostrada senza sentirsi anche un minimo scomodi sulla propria morbidissima poltrona.

La sfida più intrigante sarà distinguere le creature di Buchloe dalla gamma M Performance. Se le “M” sono le atlete brutali e sudate, le BMW Alpina saranno i gentiluomini in smoking con i muscoli d’acciaio. Per garantire questo tocco di classe, BMW ha assoldato Max Missoni, ex responsabile del design di Polestar, incaricato di dare una nuova identità estetica al marchio.

Ogni vettura BMW Alpina promette di essere un oggetto per intenditori, con un portafoglio di optional su misura e materiali artigianali di altissima qualità che faranno sentire ogni proprietario terribilmente speciale, oltre che dal portafogli sensibilmente alleggerito.

Advertisement

Al momento, l’attenzione è tutta sull’attivazione del marchio, ma i presupposti per uno “straordinario senza compromessi” ci sono tutti. Resta da vedere se il nuovo corso saprà mantenere quelle caratteristiche di guida distintive che hanno reso Alpina un mito per chi cerca l’esclusività assoluta, senza dover necessariamente rinunciare alle comodità.