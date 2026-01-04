BMW M5 Touring, un sogno proibito senza spina per il 2027

Lo abbiamo capito fin troppo bene, forse qualcuno è ancora scottato e deluso, ma è tempo di rassegnarsi: il nuovo linguaggio stilistico della Neue Klasse sta per travolgere ogni modello della gamma bavarese. Dobbiamo abituarci a frontali dal look originale e a gruppi ottici posteriori che ammiccano palesemente allo stile della BMW X6 e della XM.

Mentre le foto dei paparazzi ci mostrano prototipi mimetizzati della prossima BMW M5 Touring, il mondo dei rendering (neanche a dirlo) non ufficiali ha deciso di prendere una tangente decisamente più eccitante, anche se poco realistica.

L’ultimo lavoro digitale apparso sui social dopo Capodanno, firmato da kelsonik, propone una visione della M5 Touring restyling che sembra voler correggere i compiti a casa dei designer di Monaco.

Il frontale adotta un’estetica a “muso di squalo” che ricorda la X7, con fari sottili, luci diurne integrate e prese d’aria laterali monumentali. L’artista ha allungato il cofano, allargato i parafanghi e, con un tocco di sana esagerazione, ha ingrandito le ruote avvicinando l’assetto al suolo.

Tuttavia, il dettaglio che farà battere il cuore ai puristi non riguarda l’estetica, ma un’assenza strategica. Nel rendering di questa BMW è sparita la porta di ricarica sul parafango anteriore sinistro. In questo universo parallelo fatto di CGI, la M5 Touring smette di essere un ibrido plug-in. Sarebbe una notizia stellare, considerando che l’attuale M5 è stata criticata per essere “meno bella” e, paradossalmente, più lenta della sua progenitrice a causa del mastodontico peso del sistema elettrico.

Nonostante le critiche, i numeri della versione reale restano (e resteranno probabilmente anche in versione “mondo reale”) brutali. Parliamo di 727 CV e una coppia mostruosa di 1.000 Nm. Prestazioni che permettono alla M5 Touring di toccare i 306 km/h e di bruciare lo scatto 0-60 mph in 3,5 secondi. Certo, è un decimo di secondo più lenta della BMW M5 Berlina, ma volete mettere il fascino di portare la famiglia a oltre trecento all’ora? Non il primo pensiero di molti, ammettiamolo.