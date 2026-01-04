BMW, come il design Neue Klasse sta contagiando la prossima X5

Se non avete ancora sentito parlare di Neue Klasse, probabilmente avete vissuto in uno scantinato senza uno straccio di connessione internet. Questo è il nome che ogni fanatico di Monaco sta tenendo bene a mente da tempo, perché rappresenta il nuovo linguaggio stilistico che, dopo aver debuttato sulla iX3, sta per invadere l’intera gamma.

L’ultima vittima di questa chirurgia profonda è la BMW X5 di nuova generazione, recentemente sorpresa nel gelo del nord della Svezia. Il SUV premium è apparso avvolto nei soliti adesivi in vinile, ma il camuffamento non basta a nascondere la metamorfosi.

Il frontale sfoggia ora piccole griglie a doppio rene, per una ritrovata sobrietà, e gruppi ottici che sembrano strizzare l’occhio a X6 e XM. Se gli ingegneri pensavano di passare inosservati al buio, hanno sottovalutato la curiosità dei fotografi.

All’interno, nonostante la vista sia ancora parzialmente ostruita, il destino sembra segnato. Ci aspettiamo l’ormai iconico display a colonna alla base del parabrezza, accompagnato da un sistema di infotainment ridisegnato e un volante dall’aspetto decisamente eccentrico.

Sotto il cofano, la parola d’ordine è “abbondanza”. La nuova BMW X5 del 2027 arriverà con propulsori benzina e diesel, anche se quest’ultimo non sarà venduto in Europa. Per chi vuole il distintivo “green” puntato al petto, ci saranno versioni ibride plug-in e una variante elettrica battezzata iX5. La chicca annunciata da tempo sarà invece una versione a celle a combustibile a idrogeno in arrivo entro il 2028, dedicata a chi proprio non ne vuole sapere di colonnine e cavi. Sempre che trovi dove fare il pieno.

Le versioni standard si preparano al debutto per sfidare Audi Q7 e Mercedes GLE, ma la Divisione M e Alpina restano per ora nell’ombra, probabilmente a limare i bulloni per non essere da meno quando sarà il loro momento. Entro fine anno la X5 sarà svelata al pubblico, pronta a dividere il pubblico tra amanti del nuovo corso e nostalgici del passato.