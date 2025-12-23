Ritorno alla ragione, il restyling 2026 per la BMW Serie 5

La BMW Serie 5 sta per sottoporsi a una sorta di intervento di chirurgia estetica, e la notizia inaspettata per il periodo della Casa tedesca che stiamo osservando attualmente è che non stiamo parlando di stravolgimenti sproporzionati. BMW è infatti al lavoro sul restyling di metà carriera della sua celebre berlina, con l’obiettivo di “avvicinarne” il look alla filosofia stilistica della Neue Klasse.

Le novità più ghiotte riguarderanno il frontale, dove assisteremo a un colpo di scena. BMW intende abbandonare la griglia a doppio rene di dimensioni bibliche in favore di una soluzione più compatta. Non arriveremo al minimalismo della iX3, ma è chiaro che a Monaco abbiano deciso di ridimensionare le proprie ambizioni (volumetriche).

Insieme alla calandra, vedremo fari con una nuova firma luminosa e un paraurti anteriore ridisegnato con prese d’aria inedite. Se il profilo laterale rimarrà il solito porto sicuro, al posteriore i cambiamenti saranno più discreti, limitandosi a piccoli ritocchi su gruppi ottici e paraurti.

Dentro l’abitacolo della Serie 5 rinnovata regna ancora un certo mistero, ma le scommesse sono tutte sul nuovo Panoramic iDrive, il sistema che promette di trasformare il cruscotto in un cinema privato. Sotto il profilo tecnico, la Serie 5 continuerà a fare la “democratica” offrendo di tutto: motorizzazioni tradizionali, ibride e, ovviamente, versioni elettriche. Per queste ultime sono previsti aggiornamenti tecnologici di ultima generazione che dovrebbero finalmente regalare benefici tangibili in termini di autonomia e velocità di ricarica.

Il restyling non lascerà nessuno indietro. Le novità colpiranno anche la variante station wagon, la Touring, e la cattivissima M5, già pizzicata dai paparazzi durante i test. Per vedere il risultato finale nelle concessionarie dovremo però armarci di pazienza. La presentazione ufficiale è prevista indicativamente tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Adesso non resta che attendere se questo ritocco convincerà i fan del marchio.