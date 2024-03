La storia al polso: gli orologi di Michael Schumacher all’asta

Il prossimo 13 maggio alcuni degli orologi più preziosi di Michael Schumacher saranno battuti all’asta di Ginevra in Svizzera. Quella data in calendario rappresenta il 30° anniversario della prima vittoria di Michael Schumacher in Formula 1. Questo evento permetterà ai collezionisti e appassionati di aggiudicarsi un pezzo di storia e poterla tenere al polso.

E tra gli orologi in asta spiccano due gioielli: un Audemars Piguet Royal Oak Chronograph e un FP Journe Vagabondage. Due orologi di collezione dal valore unico e – naturalmente realizzati su misura per il Barone Rosso – che dal prossimo 13 maggio nuovi proprietari avranno la possibilità di indossare.

I due orologi da collezione dal valore inestimabile

L’Audemars Piguet Royal Oak è stato il regalo di Jean Todt per Natale 2003. Questo, celebra i sei titoli mondiali di Schumacher con un quadrante in oro bianco impreziosito dal simbolo del casco, dal Cavallino Rampante, dalle sei stelle delle vittorie in F1 e dal numero uno. Un pezzo davvero unico che può raggiungere i 300mila euro.

E l’altro gioiello, ancora più raro e prezioso è l’FP Journe Vagabondage in platino. Anche quest’ultimo è stato donato a Schumacher da Todt dopo la sua conquista del settimo titolo nel 2004. Presenta un quadrante rosso, logo del casco e della scuderia Ferrari, oltre a una dedica “X-Mas 2004 – da Jean Todt per il mio amico Michael Schumacher”. Il suo valore? Potrebbe superare i due milioni di euro!

Ma oltre al valore materiale, dietro questi orologi c’è una storia, un profondo legame, amicizia ed esclusività. Grazie anche ai particolari e dettagli incisi riescono a raccontare una storia di passione, dedizione e successi.

L’asta del 13 maggio sarà un’occasione per rivivere le emozioni di un’epoca d’oro della Formula 1 e ricordare la vita di un campione Rosso indimenticabile.