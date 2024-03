Guida all’efficienza delle auto elettriche: i risultati della ricerca

I professori Frances Sprei dell’Università di Chalmers in Svezia e Willett Kempton dell’Università del Delaware negli Stati Uniti hanno condotto uno studio coinvolgendo utenti di veicoli elettrici (EV) dei rispettivi Paesi. Hanno scoperto che molti individui, specialmente i nuovi utilizzatori di EV, hanno difficoltà con la nuova tecnologia perché continuano ad adottare le stesse abitudini dei loro vecchi veicoli a benzina o diesel. Queste persone controllano semplicemente il livello di carica e cercano una stazione di ricarica solo quando è basso, riproducendo il loro comportamento alla pompa di benzina. Tuttavia, spesso si trovano di fronte a disponibilità di stazioni diverse e tempi di ricarica significativamente più lunghi. Mentre fare rifornimento a un’auto a benzina richiede solo pochi minuti, la ricarica veloce di un EV può richiedere 30-40 minuti e quella lenta diverse ore.

Ottimizzazione e gestione dell’autonomia: strategie di ricarica degli esperti di veicoli elettrici

Lo studio ha anche scoperto che gli utenti esperti di EV adottano strategie di ricarica più ampie. Alcuni hanno routine consolidate, come collegare il loro veicolo a una presa AC vicino al proprio ufficio o durante la spesa. Alcuni portano anche a passeggio il cane mentre l’auto è in ricarica, un compito che può essere svolto anche quando la ricarica non è strettamente necessaria. In sostanza, ricaricare un’auto elettrica durante il tempo libero mentre si svolgono altre attività allevia l’ansia da ricarica. Questo approccio è stato sostenuto da anni ed è ora supportato dai risultati dello studio. Solo quando si intraprendono viaggi più lunghi gli utenti iniziano a pianificare per trovare la stazione di ricarica DC più conveniente lungo il percorso. Per i viaggi più brevi, gli utenti esperti valutano se la distanza da percorrere è entro l’autonomia disponibile e ricaricano solo se necessario. Gli utenti, così facendo, quindi gestiscono la loro ricarica di conseguenza, senza particolari stress, caricando solo quando necessario o quando si desidera tranquillità o quando si hanno altre attività da completare e si può lasciare l’auto alla stazione di ricarica.

Secondo l’esperienza degli utenti che hanno familiarità con l’utilizzo dei veicoli elettrici, la ricarica di un’auto elettrica è considerata un’operazione pratica e abituale, anche se richiede di essere effettuata quotidianamente. Alcuni hanno osservato che la ricarica è addirittura più conveniente del tradizionale rifornimento di carburante presso una stazione di servizio, poiché basta collegare un cavo a casa per completare l’operazione. Tuttavia, va notato che questa comodità è disponibile principalmente per coloro che hanno accesso a strutture di ricarica private

L’analisi dello studio suggerisce che gli utenti che tentano di applicare le stesse routine dei veicoli convenzionali al mondo elettrico potrebbero rimanere insoddisfatti. È essenziale comprendere che i veicoli elettrici richiedono un approccio differente, con una pianificazione anticipata e una gestione attenta delle ricariche, specialmente durante i viaggi più lunghi. L’ansia da autonomia potrebbe spingere gli acquirenti a optare per veicoli con batterie più grandi del necessario, aumentando così il peso e i costi complessivi del veicolo, anche se nella maggior parte dei casi le versioni base delle auto elettriche sono più che sufficienti per le necessità quotidiane.