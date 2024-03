Restyling 2025: Seat Ibiza e Arona, svelato il nuovo look

Presentati ufficialmente da Wayne Griffiths, amministratore delegato di Seat, i restyling di Seat Ibiza e Arona sono ora noti sul fronte del look. Dopo che si era paventato anche un clamoroso ritiro dal mercato, il marchio spagnolo prova a rilanciare le sue quotazioni.

Lo fa attraverso dei modelli cardine della rispettiva gamma, ancora oggi piuttosto apprezzati dal pubblico. Una rispolverata generale consentirà di affrontare le rivali con maggior determinazione. Ne è perlomeno sicuro il top manager dell’azienda, parte integrante del Gruppo Volkswagen, intervenuto ai microfoni con grande entusiasmo. In cuor suo, sente di aver imboccato la direzione giusta: ai posteri l’ardua sentenza.

Seat Ibiza e Arona: il restyling che le rende ancora più desiderabili

Una cosa è, intanto, evidente: la determinazione di Seat nel riprendersi dall’ultimo periodo complicato, con una doppietta, la Ibiza e la Arona, soggetta agli aggiornamenti di metà ciclo. Le prime immagini rilasciate mostrano i nuovi fari anteriori caratterizzati da una linea triangolare nella parte superiore e da una firma luminosa inedita. Nella zona inferiore, i gruppi ottici sono “spezzati”, un richiamo all’iconico stiledi Audi. Cambiano, inoltre, le prese d’aria verticali, il paraurti e la mascherina, ora più schiacciata.

A sua volta, il “lato B” riceve degli upgrade con nuovi fanali a LED aventi il tipico motivo triangolare e un paraurti dal design più sportivo. Le dimensioni dei futuri ingressi nelle concessionarie dovrebbero rimanere tali e quali, rispettivamente di 406 cm per la Ibiza e di 415 cm per la Arona. La clip rilasciata evita di mostrare gli interni. Una dimenticanza? Ovviamente, no. Le correnti di pensiero sono essenzialmente due: o ci saranno delle grosse novità da proporre (e i progettisti preferiscono conservare l’effetto sorpresa) o sono confermati in blocco. È logico immaginare un upgrade dell’infotainment, sia in termini di sicurezza che di hardware, nonché l’introduzione di nuovi materiali.

Per quanto riguarda i motori, permane un fitto silenzio. Griffiths ha, però, parlato di powertrain plug-in hybrid (PHEV) e propulsori ottimizzati nell’efficienza. Ergo, è uno scenario attendibile il ricorso alla tecnologia mild-hybrid, meno costosa e dunque in grado di attirare clienti parecchio attenti al budget. Sfruttando l’unità 1.5 del Gruppo Volkswagen, garantirebbe prestazioni interessanti, soprattutto in città, l’habitat naturale di entrambe. Coloro che desiderassero qualcosa in più avrebbero, invece, le varianti PHEV da cui attingere.

Con l’esplosione del brand spin-off Cupra, la Casa madre ha vissuto diverse difficoltà nel recente periodo, ma le parti coinvolte hanno l’esperienza, le risorse e le competenze per riprendere in mano la situazione. Sebbene quello del video sia giusto un primo assaggio delle prossime Seat Ibiza e Arona, le premesse appaiono incoraggianti. Staremo a vedere se verranno o meno confermate alla prova dei fatti.