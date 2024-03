Diesel vs Elettriche: il persistente successo dei motori a combustione

In un’epoca in cui le preoccupazioni ambientali e la salute pubblica sono al centro dell’attenzione, ci si aspetterebbe che il mercato automobilistico europeo vedesse una crescente domanda di auto elettriche o ecologiche. Tuttavia, la realtà è diversa. Nonostante le restrizioni sempre più severe sull’inquinamento e sulla qualità dell’aria nelle nostre città, l’Europa ha assistito a un fenomeno sorprendente: le auto a diesel continuano a dominare il mercato, superando le vendite delle auto elettriche. Questo paradossale scenario solleva interrogativi sulle ragioni dietro tale tendenza e sollecita una riflessione più approfondita sul futuro della mobilità sostenibile nel continente.

Infatti, nel mese di gennaio, le auto a gasolio hanno sorpassato le vendite delle auto elettriche. Questo fenomeno ricco di implicazioni merita un’analisi approfondita. Secondo il presidente dell’Anfia, Roberto Vavassori, sia le auto elettriche pure (Bev) che i veicoli diesel hanno raggiunto una quota di penetrazione sul mercato intorno all’11% in Europa. Tuttavia, in Italia, le auto diesel hanno rappresentato il 15,4% delle vendite, mentre le elettriche si sono fermate al 2,1%.

Quali sono le ragioni dietro questa sorprendente inversione di tendenza?

Le ragioni di questa inversione di tendenza possono essere collegate alla fine degli incentivi tedeschi per le auto elettriche, avvenuta alla fine del 2023. La cessazione di tali incentivi ha influenzato la percezione dei consumatori tedeschi sulla convenienza dell’acquisto di veicoli elettrici, con ripercussioni significative sull’intero mercato europeo.

Nonostante il declino delle auto elettriche, i veicoli diesel continuano a godere di una forte presenza nel mercato dell’usato, occupando addirittura il 41% del mercato complessivo. Tale fenomeno può essere attribuito alla prospettiva di utilizzare queste auto per un periodo più breve, evitando così potenziali restrizioni future sui motori a combustione.

La disparità tra le vendite di auto elettriche e diesel si riflette anche nei finanziamenti governativi per gli incentivi. Mentre i fondi destinati ai motori termici sono stati ampiamente utilizzati, quelli destinati alle auto elettriche sono rimasti in gran parte inutilizzati, segnalando una discrepanza nei sostegni governativi alla transizione verso veicoli più ecologici.

Le proteste che hanno attraversato l’Europa negli ultimi anni hanno spesso avuto come epicentro il settore dei trasporti, evidenziando le sfide e le tensioni legate alle politiche ambientali e alla mobilità sostenibile.

La resistenza all’abbandono del diesel, in definitiva, non dipende solo dai prezzi elevati delle auto elettriche, ma anche dalle differenze socio-economiche e geografiche che caratterizzano il panorama automobilistico europeo. A fronte di queste sfide, il futuro dei motori diesel potrebbe dipendere da innovazioni significative, come il biodiesel, che potrebbero aprire nuove prospettive nel settore dei trasporti.