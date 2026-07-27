La rivale della Classe G a cui sta pensando BMW esiste, ma solo in digitale

BMW vorrebbe una sua alternativa alla Classe G e ci sta pensando seriamente. Le indiscrezioni circolano da quasi un anno, ma nessuno a Monaco ha ancora aperto bocca ufficialmente. Secondo le ultime voci, il marchio bavarese starebbe valutando un fuoristrada robusto e squadrato, pensato per sfidare direttamente Mercedes Classe G e Land Rover Defender. Arrivo previsto non prima del 2029.

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Nel frattempo, qualcuno non ha aspettato. Il creatore digitale Kelsonik ha immaginato come potrebbe presentarsi questa BMW fantasma, e il risultato è tutt’altro che timido.

Il render mostra un SUV imponente, con le proporzioni verticali della Classe G reinterpretate attraverso superfici più pulite e una silhouette decisamente moderna. Il riferimento dichiarato è la Lexus GX, quell’equilibrio specifico tra lusso, solidità strutturale e capacità da fuori strada. Un posizionamento che è qualcosa di mezzo tra l’arroganza urbana della Classe G 63 e lo spirito avventuriero del Defender.

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Il frontale di questo BMW ipotetico reinterpreta il doppio rene in chiave verticale: due griglie piccole e compatte, inserite tra fari a LED sottili, con prese d’aria generose nella parte inferiore e una protezione metallica che non lascia dubbi sulle intenzioni. I passaruota sono pronunciati, i cerchi neri, i pneumatici all-terrain. Sul tetto, barre portapacchi. Al posteriore, fanali orizzontali e ruota di scorta sul portellone.

La palette interamente nera del render fa il suo lavoro e rende il veicolo minaccioso quanto basta per alimentare l’ipotesi che sotto il cofano possa esserci il V8 biturbo già montato sui modelli M più estremi. Si tratta solo di suggestioni studiate ad arte.

A tenere in piedi le speculazioni ci ha pensato Frank van Meel, responsabile della divisione M, che ha dichiarato interesse verso modelli ad alte prestazioni capaci di operare anche lontano dall’asfalto. Una frase abbastanza vaga da non impegnare nessuno, abbastanza precisa da far parlare tutti. Il riferimento implicito è stato letto tra le righe con entusiasmo unanime.

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Mercedes ha dominato questo segmento per decenni, praticamente senza concorrenti tedeschi. BMW e Audi si sono fronteggiate in quasi ogni altro campo, ma sul terreno del fuoristrada di lusso estremo hanno sempre lasciato strada libera alla Stella.