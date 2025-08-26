La Mercedes-Benz 190E appartenuta ad Ayrton Senna andrà all’asta a un prezzo da capogiro

La Mercedes-Benz 190E 2.3-16 appartenuta ad Ayrton Senna sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s a Londra il prossimo 1° novembre 2025, con una valutazione che riflette la grandezza del suo primo proprietario. Il prezzo di partenza è stimato intorno ai 250.000 euro, ma gli esperti si aspettano che possa superare i 290.000, una cifra paragonabile a quella di una rarissima 190E Evo 2, prodotta in appena 502 esemplari.

La Mercedes di Ayrton Senna all’asta: un pezzo unico di storia dell’automobilismo

Questa vettura ha una storia che la rende molto speciale. Fu ordinata personalmente da Senna nel 1985, poco dopo la sua vittoria al leggendario Race of Champions del Nürburgring del 1984. In quell’occasione, un giovane brasiliano ancora poco conosciuto riuscì a imporsi su una griglia che riuniva 20 piloti di fama internazionale, tra cui nove campioni del mondo di Formula 1. Tutti correvano con Mercedes 190E 2.3-16 identiche, con sospensioni modificate, freni potenziati, pneumatici Pirelli e dotazioni di sicurezza da gara.

Al volante dell’auto numero 11, Senna stupì già nelle qualifiche con il terzo miglior tempo dietro Prost e Reutemann. Ma fu in gara, sotto la pioggia, che mise in mostra il suo talento straordinario: il brasiliano vinse davanti a Niki Lauda, consacrandosi come la rivelazione dell’evento. Rimasto colpito dal comportamento della vettura, qualche mese più tardi decise di acquistarne una per sé. La sua 190E gli fu consegnata a Sindelfingen nell’ottobre 1985, e Senna la guidò per circa due anni, percorrendo 40.000 km, prima di venderla nel 1987 in coincidenza con il passaggio alla McLaren e il trasferimento a Monaco.

Da allora l’auto è passata per pochissime mani ed è rimasta in condizioni eccellenti. Trasferita in Australia nel 2004, conserva oggi un chilometraggio di 248.267 km. A renderla ancora più preziosa sono la documentazione completa, le fatture di manutenzione, la firma di Niki Lauda e una lista di optional originali che comprende la radio Becker Mexico, un estintore, gli attrezzi di bordo, un kit di pronto soccorso intatto e l’allarme di fabbrica con immobilizzatore.

È un’auto da collezione e al tempo stesso una testimonianza diretta del talento e della leggenda di Ayrton Senna, pronta a entrare nella collezione di chi saprà aggiudicarsela.