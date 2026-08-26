Ford vuole tornare a emozionare in Europa: una Fiesta ST elettrica è tra le ipotesi

Ford vuole riportare le versioni ad alte prestazioni nella propria gamma europea e una delle future elettriche compatte potrebbe offrire la base per una nuova Fiesta ST. Il modello sportivo non è stato ancora confermato, ma Christian Weingaertner, responsabile Ford in Europa, ha spiegato che una gamma credibile dovrà comprendere anche vere versioni ad alte prestazioni.

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Ford prepara il ritorno delle sportive in Europa: la Fiesta ST potrebbe rinascere elettrica

La parte già ufficiale riguarda la collaborazione con Renault Group, che svilupperà insieme a Ford due auto elettriche destinate all’Europa sulla piattaforma Ampere. Ford curerà design e comportamento dinamico, invece la produzione verrà affidata agli stabilimenti ElectriCity nel nord della Francia. Il primo modello è atteso nelle concessionarie all’inizio del 2028, anche se l’identità Fiesta attribuita dalla stampa non compare ancora negli annunci dei due costruttori.

Weingartner non ha garantito il ritorno della sigla ST, spiegando però ad Auto Express che Ford intende proporre veicoli realmente capaci e una serie sportiva dotata di credibilità. Questa impostazione lascia aperta la possibilità di applicare al nuovo modello compatto lo stesso principio seguito dalle precedenti Fiesta ST, che intervenivano soprattutto su motore, assetto e risposta dei comandi senza trasformare completamente la carrozzeria di partenza.

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L’Alpine A290 dimostra quali prestazioni può già sostenere la piattaforma Ampere impiegata anche dalla Renault 5. La versione GTS utilizza un motore anteriore da 160 kW, equivalenti a 220 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e raggiunge 170 km/h. La batteria da 52 kWh offre fino a 380 km di autonomia nel ciclo WLTP e accetta 100 kW in corrente continua, passando dal 15 all’80 per cento in circa trenta minuti.

Alpine ha accompagnato l’aumento di potenza con carreggiate più larghe, altezza ridotta e una taratura specifica del telaio, mostrando a Ford un riferimento già industrializzato. L’ipotesi di aggiungere un secondo motore sull’asse posteriore per ottenere la trazione integrale non proviene tuttavia da un programma confermato e non esistono dati su potenza, batteria o autonomia di questa configurazione.

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L’ultima Fiesta ST a benzina disponeva di un tre cilindri 1.5 EcoBoost da 200 CV e affidava gran parte del proprio carattere a sospensioni, differenziale e messa a punto. Una possibile erede elettrica dovrà costruire una risposta altrettanto riconoscibile utilizzando una piattaforma condivisa. Prima servirà però la conferma del nuovo modello compatto, seguita da una decisione definitiva sulla variante sportiva.

Sempre in Europa, Ford ha inoltre confermato una nuova joint venture con Geely che porterà alla produzione di diversi modelli nello stabilimento di Valencia a partire dal 2028. L’Ovale Blu punta così a rafforzare una presenza europea indebolita negli ultimi anni anche dall’uscita di scena di modelli molto popolari come Fiesta e Focus, affidandosi a nuove collaborazioni per ricostruire la propria gamma.