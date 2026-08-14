Ford elettrifica il V8: il motore più ambizioso della sua storia debutterà sulla Mustang

Ford potrebbe affidare a una futura Mustang il debutto del suo primo V8 ibrido destinato alla produzione di serie, utilizzando l’elettrificazione per prolungare la vita degli otto cilindri senza rinunciare alle caratteristiche che hanno definito le versioni più potenti della pony car. La nuova motorizzazione sarebbe allo studio per il modello a quattro porte mostrato recentemente ai concessionari americani, sebbene l’azienda non abbia ancora confermato pubblicamente il progetto.

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Ford prepara il suo primo V8 ibrido: debutto possibile sulla Mustang Mach 4

L’idea di elettrificare la Mustang precede di parecchi anni le ultime indiscrezioni, poiché già nel 2017 Ford annunciò una versione ibrida capace di offrire prestazioni paragonabili a quelle di un V8 e una maggiore coppia ai bassi regimi. Il lancio era previsto per il 2020, ma il programma venne successivamente accantonato e la settima generazione arrivò sul mercato senza motorizzazioni elettrificate.

L’attenzione si concentra ora sul Coyote aspirato da 5 litri, utilizzato dall’attuale Mustang GT e dalla Dark Horse, oltre che da alcune versioni della famiglia F-150. L’ultima evoluzione del propulsore raggiunge 480 CV sulla GT americana e sale a 500 CV sulla Dark Horse, ma Ford non ha confermato che proprio questa unità costituirà la base del futuro sistema ibrido.

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L’aggiunta di un motore elettrico permetterebbe di sostenere il V8 durante le fasi in cui il propulsore termico lavora con minore efficienza, offrendo nello stesso tempo una risposta più immediata all’acceleratore. Ford potrebbe così contenere consumi ed emissioni senza ricorrere al ridimensionamento della cilindrata, sfruttando la componente elettrica anche per aumentare la potenza complessiva e rendere più regolare l’erogazione.

Le prime indiscrezioni indicano una configurazione ibrida non ricaricabile, soluzione che richiederebbe una batteria più piccola rispetto a quella di un sistema plug-in e limiterebbe l’aumento di peso. Questa impostazione consentirebbe inoltre di mantenere il V8 protagonista della guida, affidando al motore elettrico soprattutto il recupero dell’energia e l’assistenza nelle accelerazioni. Non esistono tuttavia conferme sulla capacità della batteria, sulla disposizione dell’unità elettrica o sull’eventuale presenza della trazione integrale.

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Il sistema sarebbe stato progettato anche per poter evolvere successivamente in una versione plug-in, dotata di una batteria più capiente e di una maggiore autonomia elettrica, ma anche questo dettaglio rimane privo di riscontri ufficiali. La Mustang a quattro porte, immaginata in un recente render, potrebbe quindi rappresentare soltanto il primo impiego di una tecnologia destinata in futuro ad altri modelli Ford con motore V8, anche se i programmi possono ancora cambiare prima dell’avvio della produzione.