La grande migrazione delle batterie cinesi: il vero affare non è l’auto elettrica

Le fabbriche che fino a ieri sfornavano batterie per le utilitarie cinesi stanno rapidamente cambiando destinazione d’uso. CATL, BYD e una schiera di concorrenti regionali hanno capito che il business più interessante dei prossimi anni non si trova sotto al pianale di un’auto elettrica, ma nei ventri climatizzati dei data center che alimentano l’intelligenza artificiale.

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Il mercato dei sistemi di accumulo stazionario per infrastrutture informatiche vale miliardi, ha margini da sogno e cresce a una velocità che il settore automotive, per quanto dinamico, fatica a imitare.

A maggio 2026 la capacità media delle batterie installate sui veicoli elettrici cinesi ha raggiunto i 70 kWh, con un aumento del 37,3% rispetto all’anno precedente. Una crescita industriale di quella portata genera una capacità produttiva enorme, che i produttori non hanno nessuna intenzione di lasciare inutilizzata. Un singolo contratto per un impianto di storage dedicato ai data center ha già superato 1,5 miliardi di yuan, circa 222 milioni di dollari.

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Le specifiche tecniche richieste dai server sono però molto diverse da quelle di un’auto. I picchi di elaborazione improvvisi richiedono celle capaci di scaricarsi a velocità estreme senza destabilizzare la rete. L’azienda Rept Battero ha risposto con una cella da 85 Ah in grado di sostenere una corrente di scarica continua di 10C. Sunwoda propone un’architettura equivalente ottimizzata per 8C. Eve Energy aggiunge al catalogo sia celle cilindriche che quadrate per gruppi di continuità.

CATL punta intanto sulle batterie agli ioni di sodio da 300 Ah, garantendo una durata dichiarata di 15.000 cicli e dimensioni compatibili con gli alloggiamenti standard al litio. Le batterie al sodio, ancora marginali sulle auto, trovano nelle piattaforme stazionarie un campo d’applicazione ideale, senza i vincoli di peso e densità energetica che penalizzano il segmento automotive. Robin Zeng ha già raffreddato gli entusiasmi sulla solidità delle batterie allo stato solido, ricordando che la produzione di massa è ancora lontana. Sul sodio, invece, si può già costruire oggi.

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Per blindare la filiera, i produttori cinesi stanno acquisendo partecipazioni dirette negli operatori di data center, creando un ciclo di domanda autoalimentato. Panasonic si inserisce con un investimento da 2,2 miliardi di dollari per linee di assemblaggio dedicate in Nord America, ma si trova davanti concorrenti locali come Envision Energy, Hithium e Sungrow che giocano in casa e con scala industriale difficile da replicare.

Il consumo energetico globale delle infrastrutture dati è destinato a raddoppiare entro il 2030. Il campo di battaglia delle batterie, a quanto pare, si è già spostato.