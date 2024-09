La gamma DR si amplia con due SUV e una monovolume

In occasione del Salone dell’Auto di Torino EVO, il marchio del gruppo DR, ha presentato in anteprima tre nuovi modelli: due SUV e una monovolume che si aggiungono al SUV economico EVO 7 presentato l’anno scorso. Questi tre nuovi modelli, EVO 6, EVO 8 ed EVO Spazio sono modelli che determineranno la rivoluzione del brand del marchio italiano.

EVO 6, compatta ed elegante

EVO 6 è un SUV compatto con un design sportivo nel quale il frontale è molto imponente caratterizzato da una calandra molto grande, gruppi ottici con DRL, fari separati e la presenza di eleganti cerchi in lega da 20”. L’abitacolo prevede un grande display da 20,5” nel quale confluiscono sia il sistema per l’infotainment che il quadro strumenti. Questo SUV lungo 4,5 metri che avrà un prezzo di partenza di 29.900€ (con l’allestimento full optional) prevede un motore 1.5 turbo benzina da 177 CV con il cambio automatico DCT a 7 marce. Tre le modalità di guida: Standard, Eco e Sportivo. Più avanti dovrebbe essere prevista anche l’EVO 6 con motore bifuel benzina e GPL.

EVO 8, il top di gamma del marchio

Con la EVO 8 il marchio italiano raggiunge il massimo della propria offerta con un SUV di 4,7 metri di lunghezza che sarà in vendita a partire da 32.900€. La EVO 8 sarà disponibile in due versioni, entrambe con motore benzina. La prima con motore 1.6 da 185 CV e la seconda con motore 2.0 da 238 CV. In entrambe le versioni è presente il cambio automatico DCT a 7 marce. Negli interni, invece, prevede una dotazione full optional che comprende anche lo schermo da 14,6” con risoluzione HD che domina la plancia dell’abitacolo.

EVO Spazio, la prima monovolume del marchio

Oltre a essere la prima monovolume del marchio EVO Spazio è anche la prima auto a marchio EVO senza la denominazione numerica. In questo caso abbiamo una monovolume da 7 posti lunga 4,8 metri e caratterizzata per un design sportivo. Tra le particolarità di questo modello troviamo le sospensioni anteriori indipendenti McPherson e quelle posteriori multilink. Da segnalare anche un affascinante tetto panoramico che riempie di luce naturale l’abitacolo e restituisce una meravigliosa visuale. Dal punto di vista tecnico EVO Spazio monta un motore 1.5 turbo benzina da 177 CV con cambio automatico DCT a 7 marce e la presenza anche della versione bifuel benzina e GPL. Per la EVO Spazio a benzina il prezzo fissato è di 30.900€.