Tutti i modelli Forthing in arrivo in Italia

Dopo le prime anticipazioni arriva in Italia un nuovo marchio cinese: Forthing. È un marchio – nel nostro Paese distribuito in esclusiva da TC8 Srl – di auto di livello medio-alto (uno dei primi quattro nel mercato cinese) che appartiene al Gruppo Dongfeng e che punta a ritagliarsi uno spazio importante nel nostro Paese. L’arrivo di Forthing arriva in un periodo storico in cui il mercato delle auto cinesi sta conoscendo diverse tensioni: da una parte l’applicazione dei dazi UE e dall’altra l’apertura delle prime fabbriche in Europa che ha come obiettivo anche quello di superare l’aumento delle imposte, ma anche accelerare la diffusione di questi brand nel Vecchio Continente.

I modelli Forthing in arrivo in Italia

Saranno tre i primi modelli a marchio Forthing ad arrivare nel nostro Paese: Forthing Friday (T5), Forthing Friday EV e Forthing U-Tour. Questi modelli riceveranno una preparazione specifica da parte di TC8 per poi essere resi disponibili nelle oltre 60 concessionarie attualmente affiliate. L’obiettivo è quello di raddoppiarle e portarle a 130 entro la fine del prossimo anno prevedendo oltre alla vendita anche il servizio di assistenza e manutenzione.

Forthing Friday (T5)

Forthing Friday è un SUV compatto che a seconda della motorizzazione (benzina o full hybrid) misura 4,56 metri o 4,59 metri di lunghezza. La versione benzina è disponibile anche con motorizzazione benzina e GPL (motore 1.5 da 177 CV), mentre la full hybrid prevede un motore da 245 CV e una batteria da 2 kWh. Dal punto di vista estetico la Forthing Friday ha linee con elementi spigolosi e un frontale particolarmente pronunciato. Gli interni sono in linea con quelli delle competitor (come le Mercedes Classe A e Classe B) caratterizzate dalla plancia dominata dal pennello touch. La Forthing Friday sarà disponibile con un prezzo di partenza di 32.900€ per la versione benzina, 34.500€ per quella GPL e 37.900€ per quella full hybrid.

Forthing Friday EV

La Forthing Friday è disponibile anche in versione elettrica che introduce una serie di modifiche rispetto al modello benzina e GPL. Il frontale della Forthing Friday EV è caratterizzato dai gruppi ottici che vanno ad abbracciare, formando due archi, quasi completamente la parte laterale. Nessuna grande novità sugli interni mentre per quel che riguarda il motore la Forthing Friday EV ha un powertrain a magneti permanenti da 204 CV e 340 Nm sull’asse anteriore. La batteria è al litio da 85,9 kWh per un’autonomia di 510 km (ciclo WLTP). È prevista in futuro una versione short range con una batteria da 60 kWh. La Forthing Friday EV sarà in vendita a partire da 43.500€.

Forthing U-Tour

Infine c’è Forthing U-Tour, un monovolume da 4,85 metri di lunghezza, 1,9 metri di larghezza, 1,71 metri di altezza e 2,9 metri di passo, disponibile sia nella configurazione a 5 che a 7 posti. Questo modello ha un frontale imponente con tetto parallelo al terreno e uno spazio interno davvero generoso. Dal punto di vista delle prestazioni Forthing U-Tour prevede il motore 1.5 benzina da 177 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti. È disponibile anche la versione benzina/GPL ed entro la fine dell’ano arriverà anche quella full hybrid. Prezzo di partenza per la versione benzina a 5 posti è di 33.900€ (35.500€ per quella GPL a 5 posti) e 34.900 per quella benzina a 7 posti (36.900€ per quella GPL a 7 posti).