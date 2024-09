Nissan, il nuovo Patrol 2025 sembra avere tutte le carte in regola

Nissan è considerato tra i marchi più affidabili in assoluto. Una reputazione resa possibile dal mix tra motori e componenti ben progettati e costruiti per durare nel tempo. La casa automobilistica giapponese è inoltre in grado di offrire tecnologie all’avanguardia e sistemi di assistenza alla guida in molti dei suoi modelli, con un notevole miglioramento in termini di sicurezza e comfort di guida.

Non dovrebbe stupire eccessivamente, quindi, la grande attesa per il debutto del nuovo Patrol SUV. Acuita dal fatto che nella sua nuova versione, il primo fuoristrada della storia giapponese si è trasformato in un SUV di lusso. Andiamo quindi a cercare di capire cosa si prospetti e perché si sta parlando molto del nuovo Patrol, di cui per ora è segreto il prezzo.

Patrol, il SUV di Nissan arriva ora in versione di lusso

Il Patrol è un pezzo di storia dell’automotive giapponese. È infatti stato il primo fuoristrada della storia nipponica, avendo mosso i suoi primi passi nel 1951, in qualità di veicolo militare. La sua ideazione rispondeva quindi ad un intento ben preciso: pattugliare le coste e riuscire a muoversi senza problemi in un entroterra problematico come quello che caratterizza il Paese del Sol Levante.

Proprio dal compito originario, infatti, deriva il suo il nome Patrol, che in inglese significa pattuglia. Dopo la prima serie, che montava un motore 6 cilindri benzina di 3700 cm³ da 85 CV, a partire dal 1956 subentrò un 4.000 cm³ sempre a benzina, da 125 cavalli. Per quanto concerne la trazione, è posteriore, con anteriore inseribile.

A distanza di oltre sette decenni, il Patrol si è ora trasformato in un fuoristrada di lusso. Il compito di svelare la settima generazione è stata affidata a Makoto Uchida, presidente e CEO di Nissan Motor Co., che l’ha espletata in un evento ad Abu Dhabi, di fronte alla famiglia reale e ad un nutrito drappello di VIP.

Le caratteristiche del nuovo SUV di Nissan

Il design che caratterizza ora il Patrol di Nissan è molto più simile al concetto di fuoristrada vigente negli Stati Uniti. Sotto al cofano è stato posizionato un nuovo motore biturbo V6 da 3,5 litri, che sprigiona ben 425 CV e 700 Nm di coppia, cui si aggiungono una trasmissione automatica a 9 velocità e delle sospensioni pneumatiche adattive in grado di affrontare al meglio qualsiasi genere di superficie.

Proprio il nuovo motore può essere considerato alla stregua di una rivoluzione rispetto al precedente motore V8 del Patrol. È infatti in grado di garantire un aumento del 7% in termini di potenza, incrementando del 25% la coppia. Vanta inoltre un turbocompressore ad alta resistenza al calore e una pompa di recupero dell’olio la quale consente una lubrificazione costante su pendii e salite. Senza contare la disponibilità di un motore V6 aspirato da 3,8 litri, in grado di sviluppare 316 CV e 386 Nm di coppia.

La dotazione tecnologica è poi di assoluto rilievo. A bordo sono infatti presenti il NissanConnect 2.0 Powered by Google built-in, il ProPILOT Assist e il Klipsch Premium Audio System. Una dotazione in grado di garantire una esperienza nell’abitacolo tale da temere pochi confronti.

Il lusso a profusione non è però fine a sé stesso, ma si unisce a prestazioni affidabili. Oltre che ad un design robusto perfezionato dai tanti anni di storia. L’avantreno mette in evidenza quell’ampia griglia V-motion che costituisce ormai un tratto distintivo di Nissan, oltre ai due grandi gruppi ottici a forma di doppia C affinati con tecnologia Adaptive Driving Beam (ADB) in maniera tale da riuscire a garantire una visibilità ottimale.

Per quanto riguarda i cerchi, monta quelli da 22 pollici, mentre le sospensioni dinamiche si poggiano sulla tecnologia e-damper, in grado di regolare in automatico le impostazioni degli ammortizzatori in base alle condizioni di guida scelta.

Le modalità di guida sono sei: standard, sabbia, roccia, fango/solco, eco e sport. Il sistema di infotainment è poi estremamente avanzato, proponendo un display Monolith orizzontale da 28,6 pollici, con due schermi da 14,3 pollici ciascuno. Ora non resta che attendere il responso del mercato, che si prospetta di grande rilievo.