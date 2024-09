Design, prestazioni e prezzi della Jaecoo J7 in arrivo in Italia

Il suo debutto in Italia è stato annunciato insieme a quello dell’Omoda 5 confermando il programma di espansione del marchio cinese. Il marchio del gruppo Chery che nel nostro Paese ha rivelato di voler puntare su garanzia e affidabilità debutta così nelle concessionarie italiane con un SUV dal design accattivante che unisce tecnologie di alta qualità e tanta potenza. Conosciamo Jaecoo J7.

Potenza, tecnologia ed eleganza nella nuova Jaecoo J7

Arrivate fisicamente a fine agosto i primi esemplari della Jaecoo J7 sono in vendita presso le 40 concessionarie convenzionate sparse nel territorio italiano. Presentata ad aprile dell’anno scorso durante il Salone di Shanghai, questo SUV ha rapidamente conquistato l’interesse del pubblico di tutto il mondo soprattutto per il suo design e le caratteristiche tecniche.

Dal punto di vista estetico Jaecoo J7 unisce stile e potenza con un design robusto e determinato. Guardando il SUV da ogni lato emergono le linee decise e un’imponente silhouette che in ogni elemento, anche e soprattutto nella griglia anteriore esagonale, richiamano dinamismo e forza. Un aspetto interessante del design di Jaecoo J7 è l’equilibrio tra potenza ed eleganza sottolineato anche dalle luci diurne a matrice LED, il tetto spiovente, i cerchi in lega da 19” e le maniglie a filo estraibili elettricamente.

Internamente Jaecoo J7 è orientata al comfort e all’innovazione con un abitacolo spazioso nel quale trovare il display da 14” con comandi intuitivi per un sistema di infotainment di ultima generazione. L’esperienza di guida, invece, è curata fin nei minimi dettagli anche per la presenza del selettore del cambio che è ispirato al mondo dei jet.

Oltre a questo è affascinante la presenza del tetto panoramico. Ha un’ampiezza di 1,1 metri quadrati dai quali entra la luce naturale restituendo un’illuminazione affascinante. In aggiunta c’è il sistema di illuminazione dinamica con 64 colori che di notte è in grado di regalare atmosfere magnifiche e rilassanti. I sedili della Jaecoo J7 sono ventilati, riscaldati e dotati di funzione di memoria in quanto possono essere regolati in più direzioni. Ottimo anche l’impianto audio a marchio Sony con otto altoparlanti per un’esperienza audio coinvolgente.

Sul fronte delle prestazioni Jaecoo J7 può contare su un motore turbo benzina da 1,6 litri e 147 CV di potenza con trazione integrale intelligente AWD e cambio automatico a doppia frizione. La trazione integrale intelligente consente di avere ottime prestazioni sia nella guida su strada che nei percorsi off-road e di regolare automaticamente la distribuzione della coppia tra gli assi così da ottimizzare la trazione.

Da segnalare anche la presenza di 21 dispositivi ADAS (tra cui l’Adaptive Cruise Control, il Lane Departure Warning e il Blind Spot Detection) ma anche una struttura realizzata prevalentemente in acciaio ad alta resistenza per un elevato livello di protezione. Nelle concessionarie italiane Jaecoo J7 sarà disponibile con un prezzo di partenza di 33.900€ in due versioni: a trazione anteriore (Premium) e a trazione integrale (Exclusive).