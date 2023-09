Evo 7, il nuovo Suv economico di DR Automobiles

La nuova Evo 7 è pronta a lanciare la sua sfida al mercato, in un settore come quello dei D-Suv ove è ormai consueta la presenza dei marchi low-cost, a partire da Dacia. Il modello, però, si presenta alla stregua di un vero e proprio manifesto per l’azienda italiana, che punta moltissimo sul nuovo veicolo per consolidare la propria posizione nel segmento riservato ai Suv di classe media.

La vettura a sette posti sarà commercializzata da DR Automobiles ed è vista da Evo come una sorta di grimaldello. Se da un lato dovrebbe essere un’alternativa più accessibile rispetto al D4 7.0, dall’altro si propone di dare uno scossone ad un mercato che è ancora in attesa dell’approdo di Dacia Bigster. Andiamo quindi ad osservarlo più da vicino.

Nuova Evo 7: i tratti distintivi

Il primo aspetto che balza agli occhi sono le dimensioni considerevoli di Evo 7. Il veicolo, infatti, è lungo 4,795 metri, largo 1,870 e alto 1,758, con un passo di 2,810 metri. Le carreggiate anteriori e posteriori misurano a loro volta 1,575 e 1,590 metri

Per quanto riguarda il design esterno, risalta un equipaggiamento estremamente ricco, il quale riesce a dare vita ad un notevole effetto visivo. Proprio le suggestioni da questi creato rappresentano non solo un reale tratto distintivo, ma anche un fattore di differenziazione dalle consuete proposte di cui è protagonista DR Automobiles.

Nella parte anteriore spicca una griglia recante il logo e dotata di lamelle verticali in bella evidenza, le quali vanno a conferire un aspetto molto solido all’insieme. Per quanto riguarda i gruppi ottici anteriori, le luci diurne e gli indicatori di direzione sono posti nella parte superiore, mentre il faro principale, il quale incorpora svariate funzioni, caratterizza quella inferiore.

Se il profilo laterale vede la presenza di parafanghi in plastica delegati alla protezione della parte inferiore del telaio, il tetto è a sua volta munite di robuste barre portatutto. Mentre nella parte posteriore sono disposti in orizzontale i fari a Led, che sono collegati per mezzo di una striscia luminosa la quale estende la sua presenza sino allo stemma del brand. I fari posteriori sono a loro volta equipaggiati con tecnologia Led, mentre le finiture dei terminali di scarico vanno a simulare i tubi di scappamento, pur nascosti nella realtà.

Spazio a profusione

Proprio l’abitacolo della nuova Evo 7 si propone tra i maggiori punti di forza del veicolo, assicurando un’atmosfera estremamente calda ai passeggeri, oltre a dosi massicce di spazio. Sono infatti disponibili due configurazioni: a sei posti (2+2+2) oppure a sette (2+3+2), in grado di garantire il massimo di comfort.

Altra caratteristica che dovrebbe premiare il nuovo modello pur in un segmento tradizionalmente caratterizzato dalla concorrenza, è il rapporto elevato tra il prezzo e l’equipaggiamento proposto. Il sistema dell’infotainment, pienamente compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto si avvale di un display touch screen da 12,3 pollici che rappresenta il vero e proprio centro del tutto, cui si affianca un display per la strumentazione digitale da 10 pollici.

Altro aspetto che concorre a regalare comodità all’interno dell’abitacolo è poi la possibilità di riscaldare e regolare elettricamente i sedili anteriori. Cui vanno ad aggiungersi il tetto panoramico apribile, l’assistenza semiautomatica per il parcheggio, il climatizzatore automatico a tre zone e il sistema di airbag multipli. A quest’ultimo concorrono airbag frontali, laterali e a tendina, cui è affidata la sicurezza dei passeggeri.

Motore e consumi della nuova Evo 7

Per quanto riguarda il motore, il cofano ne custodisce uno a benzina quattro cilindri turbo da 1,5 litri, in grado di erogare una potenza di 174 CV e una coppia massima di 288 Nm. Il propulsore va ad abbinarsi con un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti e adotta un sistema di trazione anteriore.

Il sistema così congegnato è quindi in grado di dare luogo ad un consumo medio di carburante pari a 7,4 litri ogni 100 chilometri, mentre le emissioni di CO2 si attestano a 171 g/km secondo il ciclo WLTP. Nelle previsioni dell’azienda è anche contemplato un allargamento della gamma, per il prossimo mese di dicembre, grazie all’introduzione di una versione alimentata a Gpl.

La nuova Evo 7 è già entrata nella fase di commercializzazione lungo la penisola. Il prezzo di partenza nelle concessionarie dislocate sul territorio nazionale è di 29.900 euro. Un dato di non poco conto, in quanto va a posizionare il nuovo modello nella fascia di prezzo sottostante a concorrenti di spicco come Seat Tarraco, Peugeot 5008 e Skoda Kodiaq. In termini di prezzo, però, il vero riferimento deve essere considerato il Suv cinese DFSK 58.