La Ford Focus WRC di Colin McRae è in vendita in Italia: costa meno di una Panda

Se avete sempre sognato di possedere un’auto da rally con un passato leggendario, questa è la vostra occasione. Per questa speciale icona basta una busta bianca, un assegno con la vostra migliore offerta e la giusta dose di follia. In vendita, infatti, c’è niente di meno che una Ford Focus WRC del 2001 che ha calcato i palcoscenici più estremi del rally mondiale.

Non è una Focus qualsiasi, ma quella con cui il mitico Colin McRae ha vinto il Rally di Argentina nel 2001. Il pilota scozzese, noto per il suo talento brutale e per il rispetto discutibile delle leggi della fisica tanto da divenire anche un titolo per Play Station, l’ha portata alla gloria prima di vederla impegnata in mille altre battaglie.

Dopo il successo in Argentina, questa Focus ha montato lo snorkel per affrontare il Safari Rally, ma il destino beffardo ha deciso che la sua frizione doveva cedere, costringendo McRae al ritiro. Finita la carriera ufficiale, ha girato tra team privati e clienti in Europa, gareggiando persino nel Campionato Italiano Rally Asfalto.

Alla fine, il colpo di scena: nel 2012 finisce nei guai per un’inchiesta della Guardia di Finanza di Rimini su sponsorizzazioni fasulle. Sequestrata, etichettata come corpo di reato, la mitica Focus è rimasta ferma ad aspettare il momento giusto per tornare sulle strade. E quel momento è adesso.

Quanto costa un pezzo di storia? A quanto pare, meno di una city car. L’offerta minima, infatti, è di 13.000 euro, più o meno il prezzo di una Fiat Panda base (se trovate un concessionario molto gentile). Dall’1 aprile, la Focus sarà ufficialmente in vendita, e no, non è un pesce d’aprile. Se avete sempre sognato un’auto con un pedigree da leggenda senza dover competere con collezionisti milionari, questa è la gioia che capita (praticamente) mai nella vita.