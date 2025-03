Ford mette il cambio manuale sulle elettriche: follia o colpo di genio?

Le auto elettriche hanno tanti pregi: sono silenziose, scattano come razzi e non consumano nemmeno una goccia di benzina. Per i puristi della guida, il problema però è chiaro: dove è finito il cambio manuale? Ford sembra aver recepito il messaggio e starebbe lavorando a una soluzione che potrebbe far felici gli amanti della frizione o far storcere il naso ai puristi.

Ford ha recentemente depositato un brevetto che prevede un cambio manuale per auto elettriche. Non è uno scherzo: una trasmissione manuale su un’auto che non ne ha bisogno. Di certo non serve per migliorare l’efficienza, ma per regalare agli automobilisti quella sensazione meccanica che il full electric ha cancellato.

Negli ultimi anni, i manuali sono diventati merce rara: o li trovi su qualche utilitaria economica o su supercar da pista. D’altronde, i moderni cambi automatici sono più veloci, più fluidi e persino più efficienti. Ma il fascino di schiacciare la frizione, scalare marcia e sentire il motore ringhiare non si può replicare. Anche se, a dirla tutta, Hyundai l’ha già fatto, ma Ford vuole fare di più. L’Ovale Blu vuole un vero pomello del cambio manuale che si muove come uno tradizionale, con un’unità elettronica che simula la cambiata e regola la coppia del motore.

Insomma, niente ingranaggi veri, ma un’illusione ben costruita da Ford per far rivivere il piacere della guida analogica. Anche Toyota sta sviluppando qualcosa di simile, con una chicca ancora più estrema: un sistema che include un pedale della frizione e la possibilità di spegnere l’auto in caso di errore nella cambiata. In pratica, una simulazione così realistica che rischi di sgarrare su un’elettrica. Tutto questo rischia di apparire solo come una trovata di marketing.

Un “fake cambio manuale” come quello brevettato da Ford ha senso o è solo nostalgia pura? Da un lato, potrebbe essere un modo per rendere le elettriche più divertenti e coinvolgenti. Dall’altro, potrebbe sembrare solo una trovata nostalgica senza una reale utilità.