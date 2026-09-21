In arrivo il terzo capitolo Neue Klasse: ecco come sarà la nuova BMW iX4

Lo stabilimento ungherese di BMW a Debrecen, inaugurato quasi in sordina, criticato da chi pensava fosse un capriccio geopolitico, è passato alla produzione su tre turni, 24 ore su 24, sette giorni su sette. La iX3 ha già superato le 50.000 unità prodotte con 100.000 ordini confermati. Un successo che non ammette pause. Adesso Monaco sta per aggiungere un altro capitolo.

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Questo autunno arriva un secondo modello sulla linea di assemblaggio. BMW non ha ancora pronunciato il nome, ma il cerchio si stringe attorno alla iX4, nome in codice NA7, destinazione quasi certa, appunto, Ungheria. Le indiscrezioni parlavano da tempo di novembre come data d’inizio della produzione in serie, il che significa che una presentazione mondiale è ormai questione di settimane.

La iX4 non è una X4 di nuova generazione. È qualcosa di diverso, e saperlo cambia la prospettiva. La G02, la X4 che conoscevamo, ha chiuso i battenti l’anno scorso senza un erede a benzina o diesel. BMW ha deciso che il SUV coupé diventa elettrico. Niente versione ibrida, niente compromessi con i vecchi motori. La iX4 è la Neue Klasse applicata alla silhouette più polarizzante del marchio.

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Stando alle ipotesi grafiche più accreditate, la parte anteriore richiama la iX3, stesso lessico di superfici, stessa logica. Dal montante B in poi la storia cambia tono. Le foto del prototipo nei test su strada mostrano una linea del tetto che piomba verso il basso con una decisione che la vecchia X4 non aveva mai osato. Il prezzo da pagare, ovviamente, sarà meno spazio alla testa per chi siede dietro e un bagagliaio più contenuto.

Sotto la carrozzeria, la parentela con la iX3 rimane stretta. Stessa piattaforma Neue Klasse, stessa logica modulare. Ci sarà la 40, ci sarà la 50 e poi la M60, variante più sportiva per chi vuole più grinta. La vera bomba, ammesso che BMW la confermi, è la X4 M (ZA7): quattro motori, architettura ripresa dalla futura M3 elettrica, e numeri che circolano sottotraccia oltre gli 800 cavalli.

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Nel frattempo, prima che la iX4 faccia il suo ingresso, BMW presenterà a fine settembre la nuova Serie 3, la G50, con la M350 xDrive come versione di punta.