SUV più amati dagli italiani, c’è la classifica dell’ANFIA

Stavolta la classifica è tutta italiana e riguarda i SUV più amati nel nostro paese. La lista ci è offerta dall’ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, e si basa sui dati relativi alle vendite nel nostro paese. Vediamo quindi quali sono i modelli che godono di maggior apprezzamenti per i nostri connazionali.

La classifica dell’ANFIA

Quando si parla dei SUV più amati, si parla di una categoria già di per sé particolarmente apprezzata. I SUV infatti ormai da un po’ di tempo dominano il mercato sia da noi che a livello internazionale. Non solo stile e prestazioni, ma anche confort e sicurezza. I dati ormai parlano chiaro e ci dicono che le nuove immatricolazioni vanno nettamente in direzione di questo segmento a discapito degli altri. I numeri del 2023 parlano chiaro, infatti secondo ANFIA più di una vettura su due in Italia è un SUV. Ma siamo pronti per entrare finalmente nel vivo. Dopo aver visto quali sono le auto più vendute in Italia, stavolta ci concentriamo su questo speciale segmento del mercato.

Al primo posto troviamo Jeep Compass, la quale sembra essere l’ideale per ogni tipo di esigenza, dalle prestazioni urbane a quelle fuori strada. L’auto in questione vanta anche un altro primato, quello di essere l’india più venduta di Jeep. La sicurezza poi gioca un ruolo fondamentale anche in questo caso, visto che la vettura ha ottenuto le cinque stelle nei crash test Euro NCAP.

Al secondo posto abbiamo invece la Mercedes GLA. Come tutti i prodotti a marchio Mercedes, anche per questo SUV a farla da padrona c’è il suo stile elegante e moderno. Anche in questo caso la sicurezza è tenuta in altissima considerazione, viste le 5 stelle ottenute anche da questo modello tedesco nei crash test Euro NCAP.

SUV più amati dagli italiani

La nostra classifica dedicata ai SUV più amati dagli italiani in base ai dati ANFIA prosegue con il terzo posto occupato dalla BMW X1. Si tratta di un modello che si fa preferire per essere un po’ più piccolo degli altri prodotti dall’azienda teutonica. Inoltre, la possibilità di scegliere tra trazione anteriore e integrale, rende questo modello particolarmente versatile, e quindi preferibile.

Per il quarto posto ci spostiamo invece in Francia, dove troviamo la Peugeot 3008. Confort e funzioni altamente tecnologiche sono il fiore all’occhiello di una vettura che è anche stata premiata come migliore auto dell’anno nel 2017 a Ginevra.

A chiudere questa speciale classifica con il quinto posto ci ha pensato poi ancora un’auto a marchio tedesco, stiamo parlando della Volkswagen T-Roc, perfetta scelta per chi vuole un modello affidabile e ricco di conforto, ma allo stesso tempo pratico e senza troppi fronzoli.

Appena fuori dalla top 5 abbiamo invece la nostra Alfa Romeo Stelvio, che grazie alle nuove immatricolazioni si conquista di diritto il sesto posto tra i SUV più venduti, e quindi più amati, nel nostro Paese. Ecco la classifica ricapitolata: